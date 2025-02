L’IPC puja el 3% al febrer pel preu més alt de la llum

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La inflació ha pujat una dècima al febrer, fins al 3% en taxa interanual, la més alta des del juny del 2024, a causa principalment de l’encariment de l’electricitat, els preus de la qual van baixar el mateix mes de l’any passat.

Segons la dada avançada de l’índex de preus de consum (IPC) publicada ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la taxa general porta cinc mesos consecutius a l’alça des del mínim marcat al setembre (1,5%).

Val a recordar que des de l’1 de gener d’aquest any, l’IVA de l’electricitat va tornar a situar-se en el 21%, davant del tipus del 10% que es va estar aplicant fins al 31 de desembre de l’any passat. L’encariment de la llum no s’ha pogut veure compensat per la influència a la baixa dels carburants i els lubricants per a vehicles personals, els preus dels quals van pujar menys que el mateix mes de l’any passat.

De fet, els preus mitjans dels carburants s’han abaratit lleugerament en l’última setmana després de la tímida pujada registrada l’anterior, amb la qual cosa la gasolina es va situar en 1,570 euros per litre i el gasoil, en 1,498 euros. L’últim mes, el preu de la gasolina ha baixat una mica més de mig punt, un 0,57 per cent, i el gasoil un 0,53 per cent.

Respecte a la inflació subjacent –l’índex sense aliments no elaborats ni productes energètics–, va disminuir tres dècimes el segon mes de l’any, fins al 2,1%, la més baixa des del desembre del 2021. Aquesta taxa presenta una tendència a la baixa des del juny passat, quan assolia el 3%, a excepció dels mesos d’octubre i desembre, quan va tenir un lleu increment.

En un altre ordre de coses, el ministeri d’Hisenda ha rebaixat l’IVA dels pans especials, entre els quals es troba el pa sense gluten, del 10% al 4% arran d’una sentència dictada pel Tribunal Suprem a l’octubre que dictamina que s’ha d’aplicar aquest tipus d’IVA superreduït i equiparar-lo al pa comú, que ja gaudeix d’aquest menor gravamen.