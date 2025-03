El BCE rebaixa un altre quart de punt els tipus d’interès

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El consell de govern del Banc Central Europeu (BCE) va decidir ahir complir amb el guió i abaixar en 25 punts bàsics els tipus d’interès, de manera que la taxa de dipòsit (DFR) queda en el 2,50 per cent, la de referència per a les seues operacions principals de refinançament (MRO) en el 2,65% i la de la facilitat de préstec (MLF) en el 2,90%.

El regulador econòmic europeu va insistir que compta amb la “determinació” d’estabilitzar la inflació en l’objectiu del 2% a mitjà termini, per a la qual cosa s’aplicarà un enfocament dependent de les dades a l’hora de fixar els tipus “reunió a reunió”, sobretot amb l’escenari actual d’“incertesa”.

A més, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, va expressar la confiança del consell de govern de l’organisme que els diferents compromisos per augmentar substancialment la despesa en defensa anunciats per la Comissió Europea i els partits que probablement formaran la pròxima coalició de Govern a Alemanya suposaran un “impuls” per a l’economia del Vell Continent.

Lagarde va afirmar que “un augment de la despesa en defensa i infraestructures també podria elevar el creixement” i la inflació a l’incrementar la demanda.