Reconeixement facial dels temporers al camp per evitar suplantació d'identitat

Almenys una vintena d’empreses agràries catalanes utilitzen un sistema de reconeixement facial perquè els temporers que cullen la fruita fitxin a l’arribar al camp i evitar que puguin donar-se casos de persones que treballen utilitzant la documentació legal d’altres. Així ho va informar ahir TV3, i va afegir que l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades assegura que aquesta pràctica no és legal i que no es poden utilitzar tampoc altres dades biomèdiques. Una de les companyies que utilitzen reconeixement facial és NatusFruits, empresa de Fraga. El seu director, Roger Macià, va explicar a TV3 que es va decidir a implementar el sistema després que el 2021 Inspecció de Treball els sancionés per tenir quatre treballadors sense papers, a raó de 10.000 euros de multa per cada un. L’empresa desconeixia que utilitzaven documentació que no era seua.