Treball per preus justos i suport al relleu generacional

La nova comissió permanent nacional d’Unió de Pagesos s’ha reunit aquesta setmana amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i valora que el Govern treballi de forma prioritària per donar resposta a deu punts. El primer és aconseguir preus justos al camp, amb el compliment de la llei de la cadena alimentària per cobrar almenys el cost de producció. Pel que fa al relleu generacional, treballa per adequar la prima d’incorporació de joves als costos actuals i que es reguli per llei el fons de terres de Catalunya.

En el capítol de costos destaca la demanda d’Unió de Pagesos que el pagès professional que vulgui arrendar o comprar una finca o hereti una explotació tingui una bonificació fiscal del cent per cent en els impostos de transmissions patrimonials, donacions, successions i actes jurídics documentats.

També es conjuren per acabar amb el frau als ajuts de la PAC i treballar contra l’entrada d’importacions amb competència deslleial. Altres aspectes claus són les polítiques sobre la fauna salvatge i els espais protegits.

El punt número vuit al·ludeix a la desburocratització i l’aposta per la convocatòria de la taula de seguiment de l’acord de treball per a la simplificació administrativa en el sector primari.

L’últim capítol es refereix a les assegurances agràries, l’impost d’hidrocarburs i la política d’actuació de l’Institut Català de Finances. Unió de Pagesos insta que els ajuts als agricultors professionals per a la contractació d’assegurances agràries arribin al màxim permès a la Unió Europea.

També reclama compensar, a través de la Fundació de la Pagesia de Catalunya, des de l’1 d’agost del 2004 a l’actualitat, pels gravàmens autonòmics i el finançament obtingut per la Generalitat a través dels impostos especials d’hidrocarburs els agricultors, ramaders i silvicultors. Aquesta compensació es destinaria a la investigació i la innovació agroalimentàries i forestals.