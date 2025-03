La incertesa per la guerra comercial rebaixa l’optimisme en el sector del cereal

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La imposició d’aranzels per part dels Estats Units i les contramesures que prepara la Unió Europea com a resposta estan generant un clima d’incertesa als mercats, inclosos els dels cereals. Aquesta situació geopolítica suposa, segons els experts, un hàndicap per als productors de cereals de Lleida i també rebaixa l’optimisme que regnava per les bones perspectives de collita previstes per a aquest any i que arriben després de tres anys nefastos per al sector marcats per la sequera.

Els possibles efectes d’una guerra comercial de l’administració de Donald Trump van marcar ahir bona part de la quarta edició de la jornada de cereals i farratges que va organitzar Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) a Golmés, una trobada tècnica i divulgativa dirigida als productors.

Així, per a la directora de l’empresa assessora Aestivum, Mercedes Ruiz, “cal veure què ocorre amb els aranzels que la Unió Europea vol imposar al panís dels Estats Units perquè condicionaran molt el sector”. Els preus globals són sensibles a l’actual política, com la mediació de Trump en el conflicte de Rússia-Ucraïna i la reducció de les importacions a la Xina, va recalcar.

Pel que fa als farratges deshidratats, immers en plena reestructuració del sector, estan tendint a la diversificació i a una qualitat més gran com a factors clau per mantenir la competitivitat, segons va explicar Luis Machín, el director de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Alfals Deshidratat (AEFA) mitjançant una videoconferència.

La incerta situació als mercats de cereals i farratges tindrà un gran impacte en els ramaders i agricultors catalans, que es veuran afectats per les fluctuacions de preus, l’augment dels costos de producció i la disponibilitat dels productes.

Durant la jornada es va posar de manifest que la població catalana també es veurà afectada per l’augment del preu d’aliments com el pa, la pasta i els productes derivats i possiblement de la carn, la llet i altres productes d’origen animal.

En la clausura d’aquest esdeveniment, el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va destacar la importància de jornades com la celebrada ahir per “analitzar l’evolució d’un dels sectors estratègics per al país i amb una forta incidència en la nostra economia”, des del camp fins a la ramaderia.

Trump amenaça ara de gravar fins a un 200% el vi i el cava

El president nord-americà, Donald Trump, va amenaçar ahir d’imposar un aranzel del 200% al vi i a la resta de begudes alcohòliques procedents de la Unió Europea (UE) en represàlia pels plans de Brussel·les de gravar les importacions de whisky nord-americà, una mesura que podria empitjorar encara més l’actual guerra comercial.

Trump va afegir que la mesura “beneficiarà enormement el sector del vi i el xampany als EUA” i va tornar a carregar contra la UE que va acusar d’haver estat fundada “amb el sol propòsit d’aprofitar-se dels EUA”.Per la seua part, el ministre d’Agricultura, Luis Planas, va lamentar l’amenaça de Trump però va dir que “no ens tremolarà el pols en la defensa dels nostres productors”. Els cellers espanyols van alertar de l’impacte negatiu que tindria si es materialitza l’amenaça perquè “trauria els vins espanyols i europeus del mercat dels EUA”.