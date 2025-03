Hisenda anuncia més control a persones que exhibeixen nivells de riquesa que no es corresponen al que declaren

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’Agència Tributària espanyola intensificarà el 2025 la seua vigilància sobre persones físiques que mostren signes de riquesa incompatibles amb les rendes i patrimonis que declaren oficialment. Aquest control, publicat aquest dilluns en el BOE com a part de les directrius generals del Pla de Control Tributari el 2025, apunta també a la regularització d’ingressos procedents d’immobles i corregirà les "infraretencions" detectades en les rendes d’artistes i esportistes no residents.

El nou pla d’actuació reforça la inspecció sobre contribuents que mantenen un estàndard de vida clarament superior als seus ingressos declarats, utilitzant per a això societats instrumentals que els permeten desviar despeses personals, col·locar actius per a ús particular, simular arrendaments o encobrir rendes mitjançant préstecs ficticis. L’Agència analitzarà aquestes estructures per atribuir com a rendes personals totes aquelles despeses i inversions que, sent de gaudi exclusiu del contribuent, es declaren fraudulentament com a despeses deduïbles d’empreses.

Sectors sota lupa fiscal

El pla també intensificarà el control sobre professionals sense ingressos per targeta en sectors on aquest mitjà de pagament és habitual, emissors de factures irregulars i receptors d’aquestes que obtenen devolucions indegudes d’IVA. Així mateix, s’examinaran les agrupacions d’interès econòmic utilitzades com a canalitzadores de beneficis fiscals i es mantindrà la presència inspectora en sectors amb alt risc d’economia submergida.

Tecnologia i nous mètodes de pagament

Les plataformes digitals i els nous sistemes de pagament també entren al radar tributari. Hisenda reforçarà el control sobre les operacions amb criptomonedes no declarades i vigilarà el comerç electrònic utilitzant la nova informació disponible sobre pagaments transfronterers per detectar infradeclaracions d’IVA.

Un focus especial es posarà als denominats "neobancs", la creixent activitat dels quals suposa un desafiament per al control fiscal. Les autoritats intensificaran la vigilància per evitar que aquests mitjans de pagament alternatius facilitin l’elusió fiscal o serveixin per al blanqueig de capitals per organitzacions criminals.

Lloguer turístic sota vigilància

El mercat del lloguer de vacances tampoc no escaparà a l’escrutini. L’Agència Tributària utilitzarà l’intercanvi d’informació internacional "DAC7" per identificar propietaris i mitjancers en aquest sector, tradicionalment difícil de controlar.

Intel·ligència artificial i millores per al contribuent

Paral·lelament, Hisenda introduirà millores en l’assistència al contribuent aplicant intel·ligència artificial. Entre les novetats destaca la implantació de cita telefònica el dia i la creació de "Renda Directa", una modalitat simplificada per a declaracions senzilles d’IRPF a la pròxima campanya.

L’administració tributària també simplificarà més de 4,1 milions de documents anuals, desenvoluparà un "Assistent virtual de censos" i posarà en marxa "Censos Web" per facilitar les obligacions censals. A més, s’ampliarà el pagament d’impostos a través de Bizum i targetes en entorns de comerç electrònic segur.

Control recaptatori reforçat

En matèria recaptatòria, s’anticiparà el control preventiu sobre riscos de cobrament associats a delictes fiscals i de contraban, s’agilitzaran els procediments d’embargament i es crearà un Equip Nacional de Procediments Concursals per millorar la gestió de cobrament i detectar concursos fraudulents.

L’anàlisi de deutors prestarà especial atenció a maniobres com buidaments patrimonials per simular insolvències, ús de "societats refugi", vincles a l’estranger o entramats societaris per a la prestació de serveis ficticis entre empreses del mateix grup.