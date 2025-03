Pimec alerta de problemes per cobrir les vacants

Publicat per SegreAgències Creat: Actualitzat:

El 66% de les pimes tarda més 3 mesos a cobrir les vacants que tenen, segons un estudi realitzat per Pimec i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), va informar ahir la patronal catalana.

Segons les dades en què es basa l’estudi, el 30,3% dels processos de selecció es cobreix en un període d’entre sis mesos i un any, i el 5,4% ha trigat més d’un any. Les empreses assenyalen que el principal motiu és la falta o escassetat de candidatures adequades per als requisits del lloc de treball, i el 49,3% de les vacants es consideren de “difícil cobertura”.

Territorialment, no totes les comarques presenten la mateixa situació.

En aquest sentit, hi ha una tensió de contractació més gran al Baix Llobregat, amb un 72,5% de vacants obertes considerades de difícil cobertura, seguida del Vallès Occidental (54,2%) i el Bages (46%). El Segrià i el Pla d’Urgell apareixen a les llistes de les comarques amb més dificultats.

La manca de candidats és el factor que més limita la cobertura de vacants en un 77,3% dels casos, però també influeix la falta de coneixements tècnics (33,9%), de competències transversals (27,7%) i de titulació o nivell formatiu requerit (15,6%). En conseqüència, l’estudi conclou que existeix un desequilibri important entre la demanda d’ocupació i l’oferta de treball al mercat català. Aquest desajustament es fa evident amb la dificultat de trobar persones amb els coneixements i competències necessàries que requereixen els llocs de treball oferts.

El president de Pimec, Antoni Cañete, va reclamar ahir un “sistema que tingui en compte la demanda” i va lamentar que dos de cada tres pimes no troba candidats per als llocs de treball que obre.

Per la seua part, la rectora de la UOC, Àngels Fitó, va voler posar de manifest la voluntat de “buscar aliances i connectar amb la veu de les empreses” per poder connectar-les amb els candidats.