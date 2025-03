El Govern acorda amb ERC una rebaixa de l'IRPF per als treballadors que cobren menys de 33.000 euros

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El Govern ha pactat amb ERC una rebaixa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per als treballadors que cobren menys de 33.000 bruts euros a l’any, segons ha avançat Catalunya Ràdio. L'anterior executiu presidit per Pere Aragonès ja va voler impulsar aquesta reforma, d'acord amb el PSC, però no va prosperar perquè el Parlament va tombar els pressupostos del 2024 amb el vot en contra dels Comuns i es va precipitar un avançament de les eleccions. Segons fonts d'ERC, la proposta contempla una rebaixa d'un punt de l'IRPF, fins al 9,5%, en el primer tram de tributació de l'escala autonòmica i calculen que se'n beneficiaran 3 de cada 4 contribuents.

A tall d'exemple, una persona amb ingressos de 24.900 euros se n'estalviaria 125 en la declaració de la renda. ERC defensa que aquesta mesura beneficiaria clarament les classes mitjanes del país, que considera que són les més afectades per l'increment del cost de la vida. Concretament, afectaria 3 de cada 4 contribuents, tots aquells amb rendes de menys de 33.000 euros l'any.

Es tracta de la mateixa mesura que el govern d'Aragonès va incloure a la llei d'acompanyament dels pressupostos del 2024. Uns comptes, però, que no van prosperar al Parlament, amb el vot en contra dels Comuns principalment per l'escull sobre el Hard Rock. Ara caldrà veure si recuperar la rebaixa de l'IRPF té el suport de la majoria del Parlament, ja que no n'hi ha prou amb els vots dels diputats del PSC i d'ERC.

D'altra banda, en les últimes setmanes, el Govern i els Comuns han pactat mesures fiscals com l'augment de la taxa turística i de l'impost de transmissions patrimonials per als grans tenidors.

Tot plegat, en un context en què el govern d'Illa negocia, principalment amb els socis de la investidura, el suplement de crèdit que li hauria de permetre incrementar la despesa en 4.000 milions d'euros tenint en compte que no hi haurà nous pressupostos aquest any.