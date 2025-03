Les vacants d’ocupació van pujar un 10% a Lleida durant l’any 2024

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La plataforma d’ocupació Infojobs va registrar durant l’any 2024 passat un total de 19.857 vacants a la província de Lleida, la qual cosa representa un increment del 10 per cent respecte a les registrades en els dotze mesos anteriors. Així ho reflecteix l’informe Estat del mercat laboral a Espanya 2024, elaborat per InfoJobs i Esade. El sector dels serveis va ser durant l’any passat el que més ofertes laborals va registrar, segons reflecteixen les dades publicades per l’Observatori del Treball de la Generalitat, representant tres de cada quatre de les ofertes gestionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Dins d’aquest grup els perfils més buscats van ser aquells relacionats amb la restauració i les vendes. A aquest sector el van seguir el de l’agricultura, la indústria i finalment la construcció.

El gruix d’aquestes ofertes provenien de petites empreses, aquelles amb menys de 50 treballadors, que són les que majoritàriament conformen el teixit empresarial de la demarcació. Quant al tipus de relacions laborals publicades, el 50,7% eren per a un contracte temporal i el 45,8%, indefinides.

En el conjunt de Catalunya, Infojobs en va registrar durant l’any passat 523.200 de vacants en sectors com les compres, la logística i els magatzems. Es tracta d’una xifra que és un 2 per cent inferior a la de l’any anterior i un 16% menys que el 2019 i suposa el 21% de tot l’Estat.

Per sectors professionals, el 15% de les ofertes van ser per a llocs a l’àrea de les compres, la logística i els magatzems; el 12% d’atenció al client i un altre 12% per als sectors comercial i vendes, un 11% d’arts i oficis i un 9% de turisme i restauració, segons l’informe.

Altres sectors en els quals les ofertes que han tingut un comportament a l’alça són qualitat, producció i investigació i desenvolupament (32.687 vacants, 2.824 més), venda a la menuda (25.185, és a dir, 2.301 més) i professionals, arts i oficis, amb 1.942 més fins a les 49.889. Segons l’informe, aquesta bona evolució pot atribuir-se al creixement de la indústria del 4%, per sobre de la mitjana espanyola i europea. Pel seu costat, el salari mitjà de les ofertes va ser de 26.951 euros anuals, un 3% més que el 2023.

Pel que fa a la demanda, 727.288 catalans es van inscriure en algunes de les vacants publicades i les candidatures presentades van assolir els 25,6 milions.