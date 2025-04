Toca passar comptes amb Hisenda

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els contribuents podran començar a presentar per internet la declaració de l’IRPF 2024 des de dimecres, 2 d’abril, des del 6 de maig per telèfon i a partir del 3 de juny de forma presencial a les delegacions de l’Agència Tributària. La campanya acabarà en tots els casos el 30 de juny. El president delegat del Col·legi Oficial de Gestors Administratius a Lleida, Pau Garcia Sistac, explica entre les novetats de la campanya que s’eleva de 15.000 a 15.876 euros a l’any el límit excloent de l’obligació de declarar només quan es perceben rendiments del treball procedents de més d’un pagador. A més, augmenta la reducció per obtenció de rendiments del treball des dels 6.498 als 7.302 euros anuals. En aquest cas, la quantia va decreixent a mesura que augmenta la renda.

Continua aplicant-se les deduccions per reformes a l’habitatge en favor de l’eficiència energètica. Per exemple, es pot deduir un 20% sobre un màxim de 5.000 euros per habitatge i any per a obres que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració en un 7 per cent. Hisenda manté les deduccions per la compra de cotxes elèctrics i punts de recàrrega. En el cas de l’adquisició d’un vehicle, serà el 15% del valor d’adquisició d’un de nou (no afecta activitats econòmiques), amb una base màxima de 20.000 euros. En cas de sistemes de recàrrega, també s’aplica un 15%.

En aquesta declaració ja s’apliquen les reduccions als rendiments de capital immobiliari que va aprovar la llei del dret a l’habitatge del 2023. Per exemple, preveu una reducció del 90% en cas que el llogater subscrigui un nou contracte que inclogui una rebaixa de més d’un 5% en la renda inicial en relació amb l’última de l’anterior contracte. La reducció serà del 70%, per exemple, si el llogater lloga per primera vegada l’habitatge, que està situat en una zona de mercat residencial tensionat, a un arrendatari amb edat entre 18 i 35 anys. També es preveu una millora en els beneficis fiscals per donacions i, per exemple, el percentatge de deducció del 80% de la quota s’aplica sobre els 250 primers euros.

En aquest sentit cita el cas de la deducció pel naixement o adopció d’un fill, a més de per als contribuents que s’hagin quedat viudos l’any passat. També hi ha deduccions pel lloguer de l’habitatge habitual i per la rehabilitació.

Així mateix, té dret a una deducció el pagament d’interessos de préstecs per als estudis de màster i doctorat. Passa el mateix amb donatius a entitats que fomenten el català o l’aranès, i la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. Ocorre igual en entitats en benefici del medi ambient.

Deduccions a Catalunya pròpies des de fills fins a rehabilitacions

Pau Garcia Sistac recorda que a Catalnya hi ha un ampli ventall de deduccions pròpies a l’hora de declarar l’IRPF, encara que no han estat modificades en relació amb l’exercici del 2024.