Hisenda preveu tornar a Lleida 118 milions en la campanya de l’IRPF

L’Agència Tributària preveu haver de tornar 118 milions d’euros a 145.101 contribuents lleidatans a la campanya de la Renda 2024 que acaba de començar, amb l’obertura del termini per presentar les declaracions a través d’internet. En concret, l’Agència calcula que prendrà 242.503 declaracions, (+3,1%), de les quals 216.219 seran individuals i 26.284, conjuntes.

Les positives se situaran entorn de les 83.096, un 2,27% menys que l’any passat, mentre les que tenen dret a devolució creixeran un 6,3%. Aquelles que tinguin resultat a ingressar hauran de pagar 178 milions (+14,5%) i aquest any, com a novetat, es podrà abonar a través de Bizum, en tant que la possibilitat de pagament amb targeta s’estén a qualsevol entitat.

En el conjunt de l’Estat, el fisc espera prendre 24.868.000 declaracions durant la campanya de la renda de 2024, un 3,1% més que en l’anterior, de les quals el 68 % (17,07 milions) sortiran a tornar per un import estimat de 14.908 milions d’euros. Segons va explicar la directora general de l’AEAT, Soledad Fernández, hi haurà 6,07 milions de declaracions a ingressar per un import de 19.093 milions.

A més, fins 4.470.000 declaracions es podran presentar de forma instantània amb la nova modalitat Renda Directa, dirigida a un col·lectiu prèviament seleccionat que només té dades fiscals traslladades automàticament a la declaració i que l’any anterior va presentar la declaració sense modificar l’esborrany. A les 10.00 hores d’ahir, ja s’havien presentat 530.850 declaracions, de les quals 133.973 es van registrar a través de l’aplicació mòbil, que cada vegada té “una acceptació més gran”, segons Fernández. Són al voltant de 1.480 declaracions per minut, després que fins a les 9.00 hores s’haurien donat gairebé 2,6 milions de referències i més de 2,3 milions de persones hi haurien consultat les seues dades fiscals, de les quals 45.000 declaracions es van presentar través de la nova modalitat Renda Directa, dissenyada per a les denominades “rendes senzilles” que no acostumen a fer canvis en l’esborrany.

D’altra banda, Soledad Fernández va defensar que l’Administració Central no rebaixarà els recursos disponibles a Catalunya de cara a la Renda, malgrat l’acord entre Generalitat i Moncloa per a una participació més gran de la Hisenda catalana en la Campanya. “Seran els mateixos de l’any passat [...] es tracta de millorar l’atenció i assistència als ciutadans”, va dir. Soledad Fernández va explicar que l’acord firmat el mes de febrer passat passa perquè l’Agència Tributària Catalana vol incrementar la seua participació i col·laboració amb l’Administració Central de cara a la Renda.