Gairebé la meitat dels treballadors de l’automoció (45,9%) a Espanya supera els 45 anys, segons Randstad

El sector de l’automoció a Espanya afronta un seriós repte demogràfic, ja que gairebé la meitat dels seus treballadors (45,9%) superen els 45 anys d’edat, segons revela el recent informe Mercado de trabajo en el sector de la automoción elaborat per Randstad Research. Aquesta dada posa de manifest una preocupant falta de relleu generacional que podria comprometre el futur d’una indústria clau per a l’economia espanyola.

"El sector de l’automoció travessa per un moment de canvis disruptius que provoquen que s’hagi de replantejar com afrontar els reptes del talent. La combinació de la falta de relleu generacional, la tendència decreixent en perfils qualificats i la dificultat d’atreure el talent jove seran els principals desafiaments els propers anys", assenyala Victoria Fabregat, responsable de comptes estratègics d’Automoció de Randstad. Aquestes declaracions subratllen la urgència de trobar solucions davant d’un panorama on l’edat mitjana dels treballadors continua en augment.

L’informe també destaca un marcat desequilibri de gènere al sector. A tancament del quart trimestre de 2024, l’ocupació masculina domina amb 467.000 d’ocupats, una xifra que multiplica per 4,5 vegades la presència femenina, que amb prou feines assoleix les 100.000 treballadores. Això situa la participació de les dones en un escàs 17,6%, molt per sota de la mitjana estatal del 46,4%, amb una diferència de 30 punts percentuals que evidencia una altra assignatura pendent per al sector.

Estructura de l’ ocupació en l’automoció espanyola

La indústria de l’automoció a Espanya s’articula principalment entorn de dos grans segments: d’una banda, la fabricació de vehicles, que ocupa 224.727 persones; i per un altre, la venda i reparació d’automòbils, que ocupa, a 342.622 treballadors. Ambdós sectors, tanmateix, han seguit trajectòries divergents als últims exercicis. Mentre la fabricació experimenta un descens gradual, el segment de comercialització i manteniment mostra un notable dinamisme amb creixements interanuals superiors al 2%.

Quant al nivell formatiu, crida l’atenció que només una minoria dels professionals del sector compta amb estudis universitaris. El gruix de l’ocupació el formen treballadors qualificats de les indústries manufactureres, que representen el 41% del total. Els segueixen els operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors, amb un 17,3%, i els tècnics i professionals científics i de suport, que suposen el 16,3% de la força laboral.

Un altre aspecte rellevant és la predominància del treball assalariat, que agrupa gairebé 476.000 persones i representa el 83,9% de l’ocupació total al sector. Per la seua part, els treballadors autònoms o per compte propi constitueixen el 15,5% restant, evidenciant una estructura laboral on l’ocupació per compte aliena és clarament majoritari.

Distribució geogràfica: les comunitats líders

La concentració territorial és una altra de les característiques definitòries del sector automobilístic espanyol. Catalunya es posiciona com la comunitat autònoma líder en termes d’ocupació, aglutinant el 19,4% de l’ús total del sector, la qual cosa es tradueix en 107.217 treballadors. Li segueixen Andalusia, amb un 11,3% dels empleats; la Comunitat Valenciana, amb un 10,8%; i Madrid, que concentra el 9,5% de l’ocupació en automoció.

Si analitzem específicament el segment de fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, Catalunya reforça el seu lideratge amb el 27% dels ocupats a nivell nacional. El segon posat correspon al País Basc, que aglutina el 13% de l’ocupació en aquest subsector. Galícia ocupa la tercera posició amb un 10,8%, seguida de prop per Aragó, que representa el 9,5% del total de treballadors dedicats a la fabricació.

En com a la venda i reparació de vehicles, el mapa és lleugerament diferent. Andalusia encapçala aquest segment amb un 16,2% de l’ocupació, seguida per Catalunya (14,4%), la Comunitat Valenciana (12,8%) i Madrid (11,7%). Aquesta distribució reflecteix tant la concentració dels centres productius com la densitat poblacional i el parc automobilístic de cada territori.

Desafiaments davant de la transformació del sector

L’envelliment de la plantilla al sector de l’automoció es produeix en un moment especialment complex, marcat per la transició cap a l’electromobilitat i la digitalització. Aquesta combinació de factors amplifica els reptes per a una indústria que necessita atreure talent jove i qualificat capaç d’adaptar-se a les noves tecnologies i processos productius.

L’escassa presència de treballadors amb formació universitària podria suposar un obstacle addicional en aquest context de transformació, on les competències tècniques avançades resulten cada vegada més necessàries. La bretxa de gènere, per la seua part, representa no només un desafiament en termes d’igualtat, sinó també una oportunitat perduda per incorporar talent femení que podria enriquir i diversificar el sector.

Els experts assenyalen que serà necessari implementar estratègies decidides per rejovenir la plantilla, augmentar la presència femenina i elevar el nivell formatiu. Entre les mesures que s’estan estudiant destaquen els programes de formació dual, les col·laboracions amb centres educatius i universitats, i les polítiques de conciliació que facin més atractiu el sector per a les noves generacions i les dones.