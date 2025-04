Blanca Cusiné ceo d’Arcusin: "El 50% de la nostra producció va als EUA"

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els Estats Units són el principal mercat exterior de l’empresa Arcusin, dedicada a la fabricació de maquinària agrícola i amb seu a Vila-sana. “El 50% de la nostra producció es ven allà”, explica la seua CEO, Blanca Cusiné, preocupada pel futur incert que se’ls presenta a curt termini a causa de la guerra comercial iniciada per Donald Trump.

“Des que va arribar al poder sabíem que això podia passar, per això al novembre vam accelerar la producció per poder fer-la arribar als nostres clients dels EUA abans que s’anunciessin els aranzels”, indica Cusiné. El problema, afegeix, és que “els ports estaven col·lapsats amb productes que venien de la Xina i d’empreses que van optar per aquesta mateixa estratègia”.

A causa d’això, els enviaments es van retardar i ara tenim al mar un vaixell carregat amb mercaderia per valor de 9 milions de dòlars que no sabem si arribarà abans que entrin en vigor els aranzels del 20%” dimecres. En cas d’estar en vigor, ells assumiran gran part d’aquest sobrecost, ja que els productes estan pagats, però es veuran obligats a traslladar-ne una part al client, amb les conseqüències que això pugui tenir a nivell de marca.

“Confiem que finalment es pugui arribar a un acord que eviti aquestes taxes, perquè per a nosaltres seria molt perjudicial”, lamenta. Arcusin té una filial a l’estat de Kansas que va ser impulsada per la mateixa Cusiné i que té 10 empleats (part d’ells a la foto juntament amb Cusiné).

“El treball de la plantilla pot estar en perill si els aranzels causen una baixada de demanda”, diu. A llarg termini, explica la també vocal d’Apricma, l’empresa busca diversificar les exportacions obrint-se a nous mercats en països emergents com l’Índia o Sud-àfrica.