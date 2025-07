UP reclama agilitzar permisos per usar drons a l’aplicar fitosanitaris

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El futur de l’economia passa per aprofitar les oportunitats que ofereixen la innovació, la tecnificació i la digitalització. Són missatges que es repeteixen però que en massa ocasions, quan els agents econòmics els volen posar en pràctica, es troben amb barreres. És el cas de l’agricultura i la utilització dels drons per a l’aplicació dels fitosanitaris. El responsable de cultius herbacis d’Unió de Pagesos, Santi Caudevila, apressa el Govern central que agilitzi els permisos per poder utilitzar-los als camps. “Els drons ens poden permetre aplicar els productes fitosanitaris necessaris quan els camps encara estan humits, per exemple en cas de pluja, i ser molt més eficaços”, explica. Tot plegat, a més, en un context de problemes a l’hora de trobar treballadors per a les tasques del camp (vegeu més informació a la pàgina 22).

Santi Caudevila explica que, en aquests moments, s’augura una bona campanya cerealística, des de l’ordi al blat passant pels pèsols, això sí, tenint en compte que encara ha de transcórrer almenys un mes i mig per començar la collita. “La meteorologia aquestes setmanes serà clau per confirmar les perspectives, que poden canviar de forma radical, per exemple, si en les properes setmanes es disparessin les temperatures”, adverteix.

Mentrestant, plana sobre els mercats la política aranzelària dels EUA.

Entre les produccions destaca la de colza, que aquest any recupera superfície a les comarques de Lleida fins a les 3.556 hectàrees, segons dades de la conselleria d’Agricultura. Els camps es troben en aquests moments en el seu punt àlgid de color i atreuen molts curiosos a fer-se fotografies. Caudevila va demanar que es facin des dels marges de les finques i es respecti el cultiu.