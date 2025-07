Quatre de cada 10 quilos de pera que ven Mercabarna són de Lleida

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Ser profeta a la seua terra de vegades no és fàcil i en el cas del sector fructícola passa només a mitges a Mercabarna. L’origen lleidatà domina clarament en el cas de les peres comercialitzades, al fregar el 41 per cent. En concret, l’any passat van sortir de les finques de Ponent 7.713.319 quilos del total dels 18.919.662 comercialitzats al mercat barceloní. Les anomenades peres d’hivern, en les quals s’engloba la varietat conference, van ser les de més volum, al superar els 4,7 milions de quilos.

La segona fruita de Lleida amb més quota de mercat a Mercabarna és la poma, amb un 35,54 per cent en el balanç de l’any passat. En aquest cas, es van vendre 10.515.914 quilos de la demarcació sobre un volum global total de 29.585.824.

Per últim, només un de cada quatre préssecs o nectarines va ser produït a les explotacions de la demarcació. En concret, van ser 11.219.305 quilos sobre un volum total de 43.089.799, la qual cosa representa un 26 per cent. A aquests volums de fruites cal sumar-ne d’altres com les prunes, amb 8,6 milions de quilos, o els albercocs, amb gairebé 9,4 milions.

Quant als preus, el més baix es va registrar en el cas de la poma golden, amb tot just 96 cèntims d’euro el quilo, d’acord amb les dades estadístiques recollides per Mercabarna. En peres, les primerenques a penes no es van vendre a un euro el quilo de mitjana, mentre que les peres d’estiu ho van fer a 1,44 i les d’hivern, a 1,38.

En el cas de la fruita de pinyol, hi ha una variació de fins a 44 cèntims d’euros el quilo de mitjana entre la més valorada i la que va flaquejar més als mercats. En aquest sentit, els que van materialitzar millors resultats van ser els productors de préssec groc, amb 1,84 euros de mitjana.

Al contrari, la nectarina de polpa blanca es va quedar en 1,55 euros. Amb tot, les varietats de més volum comercialitzat van ser els préssecs rojos de polpa groga (3.292.606 quilos) i la nectarina de polpa groga (5.102.956 quilos) i els dos van registrar un preu mitjà d’1,52 euros.

❘ lleida ❘ El pròxim 23 d’abril acaba el termini perquè les entitats interessades a desenvolupar campanyes de promoció de productes agroalimentaris a la Unió Europea i fora del bloc comunitari optin al cofinançament que ofereix la Comissió Europea.

Per als programes que s’acceptin en aquesta convocatòria del 2025 la Comissió Europea disposa de 132 milions d’euros, que es divideixen entre la promoció a tercers països i al mercat interior de la UE, amb 63,4 milions d’euros i 58,6 milions d’euros respectivament.

Segons el programa de treball de la Comissió Europea adoptat el desembre de l’any passat, es destinaran, a més, 10 milions d’euros a accions destinades a greus pertorbacions del mercat, pèrdua de confiança dels consumidors o altres problemes, segons explica la patronal fructícola Fepex, de la qual forma part Afrucat.

El finançament comunitari cobreix fins al 80 per cent dels projectes seleccionats presentats per agents privats i la CE també porta a terme les seues activitats de promoció a tercers països, entre les quals destaca la participació en fires comercials agroalimentàries o l’organització de delegacions comercials.

Aquest any està prevista l’organització d’una visita comercial al Japó, en concret, a Tòquio i Osaka, del 8 al 13 de juny.