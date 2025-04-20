ADMINISTRACIÓ
Pla pilot de videoatenció en oficines d’Agricultura
Previst en cinc punts de Catalunya, cap dels quals a Lleida. Per oferir un servei més àgil i accessible a la ciutadania
El departament d’Agricultura posa en marxa una prova pilot d’un sistema de videoatenció en algunes oficines comarcals, per oferir un servei d’atenció a la ciutadania més àgil i accessible. Aquest nou model permetrà fer tràmits i rebre assessorament personalitzat per videotrucada i evitar així desplaçaments innecessaris i millorar l’eficiència en la gestió. El servei permetrà facilitar informació, consultar expedients i donar suport a la tramitació en línia. La comunicació podrà ser en temps real, compartir pantalla i intercanviar documentació amb l’Administració.
L’atenció per videoconferència forma part del paquet de mesures de simplificació administrativa que el departament va acordar amb els agricultors després de les mobilitzacions de fa poc més d’un any.
El pla pilot es farà en cinc oficines comarcals: la de l’Alt Empordà, l’Alt Penedès, el Berguedà, el Vallès Occidental i l’Oficina de Serveis Centrals a Barcelona.
L’atenció als temes transversals (llicències de pesca, llicències de caça i titulacions nàutiques) es prestarà des d’un punt d’atenció únic, en el qual hi haurà incloses totes les oficines que formen part del pla pilot. A les fitxes de tràmit hi haurà l’enllaç directe per demanar videoatenció, que portarà directament a l’opció de seleccionar dia i hora.
Els temes associats a una oficina comarcal, s’atendran només des de l’oficina competent. Al web del departament s’indicarà a les persones interessades que poden contactar amb l’oficina comarcal per demanar cita a fi que se’ls en programi una a través de la videoatenció. L’eina permet l’opció de demanar cita programada (per a una data i hora concreta) i cita exprés (al mateix moment).
Es crearan punts d’atenció a l’eina de cita per a cada una de les oficines comarcals que participen en el pla pilot per reservar les cites de les videoatencions.
S’hi podrà accedir a través de l’enllaç que rebrà 10 minuts abans de la cita, tant per correu electrònic com per SMS.