CaixaBank guanya 1.470 milions el primer trimestre, un 46,2% més, per la nova comptabilització de l’impost a la banca
Els beneficis pugen un 6,9% si es contempla una distribució lineal per trimestres de la taxa de l’any passat
CaixaBank ha guanyat 1.470 milions d’euros el primer trimestre de l’any, xifra que suposa un augment del 46,2% respecte als 1.005 milions de l’any passat, però que se situa en el 6,9% en termes comparables. I és que fa un any CaixaBank va registrar la totalitat de l’impost de la banca -493 milions- en els tres primers mesos de l’any, mentre que ara el nou impost sobre el marge d’interessos i comissions es carrega trimestralment i representa en aquest període 148 milions. Si el 2024 l’impost també s’hagués distribuït així, en els tres primers mesos de l’any el grup hauria pagat 123 milions. En comparació amb el trimestre anterior, el benefici cau un 4,5%, ja que llavors CaixaBank va guanyar 1.539 milions.
La caiguda dels tipus provoca un descens del marge d’interessos del 4,9% interanual fins als 2.646 milions. El marge brut de CaixaBank en el primer trimestre és 4.011 milions, un 14,7% més interanual, mentre que les despeses d'administració i amortització recurrents creixen un 4,8% fins als 1.580 milions, situant el marge d’explotació en els 2.431 milions (+22,3%).
Pel que fa a la rendibilitat, el ROE creix fins al 16,5% (15,4% amb la meritació lineal de l'impost sobre el marge d'interessos i comissions) davant del 13,4% del març del 2024.
Els ingressos per serveis (gestió patrimonial, assegurances de protecció i comissions bancàries) pugen un 6,8% fins als 1.278 milions. Els ingressos per gestió patrimonial creixen un 16,5% respecte al mateix període de l'any anterior per l'increment sostingut de volums i la intensa activitat comercial i se situen en els 490 milions; els ingressos per assegurances de protecció augmenten un 1,9% i són de 287 milions; mentre les comissions en global pugen un 1,4% fins als 502 milions, però les bancàries recurrents es redueixen un 1,4%.
En els ingressos per dividends, CaixaBank ha rebut 50 milions per BFA, xifra que fa un any era de 45 milions. D'acord amb els resultats atribuïts d'entitats valorades per mètode de la participació ha ingressat 72 milions, amb un creixement interanual del 27,7%.
Clients
L'entitat ha començat ja el desplegament del seu nou pla estratègic, presentat el novembre, i que se centra a accelerar el creixement, impulsar la transformació i la inversió en el negoci, i consolidar el seu paper en la sostenibilitat.
En el primer trimestre, el volum de negoci es consolida per sobre del bilió d'euros, la base de clients a Espanya creix en gairebé 340.000 en els últims 12 mesos, fins a assolir els 18,6 milions de clients, i els clients digitals superen els 12,2 milions, més de mig milió més que fa un any. Pel que respecte al desenvolupament de la transformació, CaixaBank Tech, la filial tecnològica del grup, ja ha incorporat prop de la meitat de les 1.250 contractacions netes previstes, de les quals al voltant de 400 són desenvolupadors.
El crèdit brut a la clientela se situa en 364.159 milions en el trimestre, amb una cartera sana de 354.592 milions, un 2,9% més respecte a març del 2024 (+0,9% en el trimestre).
La producció de crèdit per a particulars arriba als 18.877 milions (+15%), amb la nova producció hipotecària en 4.508 milions, un 62% més en taxa interanual. Al voltant del 93% del total concedit ha estat a tipus. A banda, durant el primer trimestre s’han concedit 3.374 milions en crèdits al consum, amb un increment de l'11%. El crèdit en empreses ha registrat un increment del 4%, fins a 10.995 milions. CaixaBank destaca que manté uns nivells històricament baixos de morositat, una còmoda posició de liquiditat i una forta generació orgànica de capital.
El saldo de dubtosos cau 160 milions en el trimestre fins a situar-se en 10.076 milions, i la taxa de morositat se situa en el 2,5%, una dècima menys que a tancament de l’any passat. La ràtio de cobertura és del 70%, i el cost del risc també baixa fins a situar-se en el 0,25%. Els actius líquids totals de CaixaBank arriben als 171.170 milions d'euros, amb un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 197%, molt superior al mínim requerit del 100%.
La ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) de gestió és del 12,5% a tancament del trimestre, i recull l'impacte extraordinari de +20 punts bàsics per l'entrada en vigor al gener de la normativa CRR3 (Basilea IV).