Muface firma el nou concert sanitari, que entra en vigor aquest dijous
L’acord amb Adeslas i Sanitas cobrirà l’assistència mèdica de més d’un milió de mutualistes durant el període 2025-2027, amb una inversió superior als 4.800 milions d’euros
La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (Muface) ha formalitzat aquest dimecres el nou concert d’assistència sanitària nacional amb les companyies d’assegurances Adeslas i Asisa per al trienni 2025-2027. L’acte, presidit per la secretària d’Estat de Funció Pública, Clara Mapelli, marca l’inici d’un conveni que entrarà en vigor demà dijous i beneficiarà més d’un milió de mutualistes fins el 31 de desembre de 2027.
El nou acord, que suposa un canvi significatiu respecte a l’anterior, cobrirà l’assistència sociosanitària de 734.000 titulars i 280.000 beneficiaris. Del total de 1.014.692 mutualistes, més de la meitat són dones, concentrant-se el col·lectiu més gran en el rang d’edat entre 15 i 44 anys. Es pot destacar que la resta de mutualistes, fins completar els 1,5 milions, han optat per rebre atenció a través de la sanitat pública, una decisió que podrà modificar-se durant els períodes habilitats per al canvi d’entitat.
La inversió total prevista per a aquest concert ascendeix a 4.808,5 milions d’euros, la qual cosa representa un increment d’1.276,5 milions respecte al conveni anterior. Aquesta dotació incorpora una estructura de primes incremental segons trams d’edat, amb un augment acumulat de la prima mitjana ponderada del 41,2% durant els tres anys de vigència.
Dos períodes anuals per canviar d’entitat
Una de les novetats més rellevants de l’acord és l’ampliació d’oportunitats per sol·licitar el canvi de prestador sanitari. A partir d’ara, a més del període tradicional de gener, els mutualistes podran sol·licitar també al juny el canvi d’entitat, ja sigui de la pública a la privada, viceversa o entre companyies d’assegurances.
Per a aquest any 2024, s’ha establert un període extraordinari durant tot el mes de maig. Aquesta mesura excepcional respon que, durant el gener, només va ser possible sol·licitar el canvi des d’entitats privades a la pública a causa que el nou concert es trobava encara en tramitació.
Durant el maig, tots els usuaris tindran l’oportunitat d’elegir lliurement entre la Seguretat Social, Adeslas o Asisa. Els mutualistes actualment adscrits a DKV hauran obligatòriament de realitzar aquest canvi entre l’1 i el 31 de maig; altrament, seran assignats automàticament a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
Millores en la qualitat assistencial
El nou conveni contempla la creació de la Comissió de Prestacions i Qualitat Assistencial, un organisme que informarà les entitats sobre projectes normatius que afectin la Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut, establirà protocols comuns per a determinats procediments i analitzarà àrees de millora que impactin en la qualitat assistencial.
Com a part de les noves obligacions, les companyies d’assegurances hauran de presentar a Muface un informe anual detallat i auditat externament sobre el cost efectiu del servei. Per la seua part, la mutualitat podrà elaborar guies de prescripció per a certs medicaments o patologies, especialment en casos crònics, buscant establir criteris comuns.
A més, s’implementarà un sistema electrònic per a l’emissió de parts d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, modernitzant així la gestió administrativa.
Ampliació de la cartera de serveis
El catàleg de prestacions s’ha actualitzat per incloure serveis de rehabilitació hospitalària per a la prescripció de pròtesis subjectes a protocol especial. També s’adaptarà la cobertura en salut bucodental al pla d’ampliació de la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut i, en l’àmbit farmacèutic, es fomentarà l’ús de protocols per a la dispensació no presencial de medicaments.
Durant la firma de l’acord, la secretària d'Estat Clara Mapelli va agrair la tasca de tots els implicats en fer possible aquest concert, incloent companyies d’assegurances, sindicats i l’equip de Muface. Per la seua part, els representants de les companyies d’assegurances van expressar el seu reconeixement al ministre Óscar López per la seua "dedicació i voluntat" per assolir aquest acord, així com a la mateixa secretària d’Estat i a la directora general de Muface, Myriam Pallarés.