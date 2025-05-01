Protegir les conquestes i la reducció de jornada, demandes de l’1 de maig
Centenars de persones marxen a Lleida reclamant millores laborals
La defensa de les conquestes laborals i la millora de les condicions, amb la reducció de la jornada a 37,5 hores a la setmana han estat claus en les demandes dels treballadors aquest 1 de maig, que ha reunit centenars de persones en manifestació a la ciutat de Lleida.
Els líders dels sindicats majoritaris, UGT i CCOO, han apostat per la reindustrialització de Lleida, també defensar el camp perquè, destaquen, "és defensar la vida, la nostra identitat i cultura". En aquesta línia, reclamen preus justos per als agricultors i condicions de feina dignes per als temporers. També han fet una fèrria defensa de la necessitat de millorar les condicions de treball de les dones, que no poden ser les grans damnificades del mercat, i han insistit que l’habitatge és un dret. "Joves i treballadors no poden fer front als preus abusius i es necessiten polítiques en aquest sentit", han deixat clar. També han urgit infraestructures per al territori com a clau per evitar la despoblació. Els sindicats majoritaris no s’han oblidat dels pensionistes, per a qui demanden unes prestacions justes.
La manifestació convocada per CGT, CNT i Arran ha congregat a unes 100- 150 persones, mentre que l’encapçalada per CCOO i UGT ha reunit unes altres 300 persones.