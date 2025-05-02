BANCA
Competència adverteix de riscos en l’opa per a particulars i pimes
El BBVA es compromet davant la CNMC a prendre mesures per superar les reticències. El Sabadell critica la metodologia que li ha servit per aprovar l’operació
La Sala de Competència de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) va aprovar dimecres l’opa de BBVA sobre Sabadell en fase 2 i la pilota és ara a la teulada del Govern central, mentre els accionistes tenen l’última paraula. Suposa la creació d’una entitat líder en alguns dels seus segments, tant per a particulars com per a pimes i autònoms, explica la CNMC, que ha identificat 96 municipis en els quals, després de l’operació, se supera la quota conjunta del 50% amb addició major al 15%, resultant una situació de duopoli en 48 d’aquests municipis. Així mateix, s’han identificat 72 codis postals en els quals es generarà o bé una situació de monopoli com a resultat de la concentració (7 codis postals), o bé una situació de duopoli (65 codis postals). Respecte al mercat de serveis de pagaments, la resultant supera el 30% de quota a l’Estat, per la qual cosa existeix, a ulls de la CNMC, risc d’empitjorament de condicions comercials amb l’increment del preu al comerç que demanda els serveis d’adquisició d’operacions de pagament.
L’operació dona lloc a una sèrie de riscos que la CNMC ha identificat, entre els quals l’empitjorament de les condicions comercials per a particulars, empreses i accés a caixers, exclusió financera en alguns municipis i zones rurals, així com reducció del crèdit a pimes en determinades àrees.
Davant de tots aquests problemes detectats, el BBVA ha proposat una sèrie de compromisos que la CNMC considera “suficients” i molts ja coneguts. El grup que presideix Carlos Torres es compromet a crear i publicitar un compte per a clients vulnerables, així com publicar al seu web i comunicar als clients del Sabadell canvis en les condicions de productes i serveis.
Sobre les oficines, garanteix que es mantindran en municipis en els quals no hi ha cap altre competidor o en els quals no existeixi una oficina a menys de 300 metres; no tancarà cap de les 35 oficines d’empreses del Sabadell; seguirà en prop de 200 municipis amb rendes baixes i en uns 150 amb menys de 5.000 habitants. El BBVA assegura que les mantindrà, tant en particulars com en el cas de pimes i autònoms en 168 codis postals en els quals està sol, amb un competidor o fins i tot amb dos més.
En el cas específic de les pimes, el sector que ha centrat el focus de les preocupacions del Sabadell i de nombroses associacions, el BBVA es compromet a mantenir les línies de circulant i el volum de crèdit a mitjà i llarg termini de les quals rebin almenys el 85% del finançament de qualsevol dels dos bancs. Addicionalment, per a les comunitats autònomes en les quals la quota de l’entitat resultant superi el 30% amb addició de més del 10% en el segment de crèdit a pimes (Catalunya i Balears), el BBVA mantindrà el crèdit a les que tinguin almenys la meitat del finançament amb alguna de les dos entitats. La majoria dels compromisos del BBVA tindran una durada de 3 anys, prorrogables a dos més en el cas del crèdit per a pimes; i de 18 mesos en el cas de condicions d’accés a caixers.
En aquest context, el Banc Sabadell ha criticat la metodologia emprada per Competència per aprovar l’opa, perquè considera que “no permet conèixer les conseqüències que aquesta concentració té per a aquests clients”, va indicar l’entitat catalana.
Ofensiva política contra el cas i la Moncloa decideix
La decisió de la CNMC deixa en mans del Govern de l’Estat el procés, i podria, per exemple, impedir una eventual fusió entre les dos entitats, com va fer durant quinze anys quan el Santander va comprar Banesto. Ahir, es van reproduir les declaracions polítiques contra la creació del gegant bancari que sorgiria amb la unió de BBVA i Sabadell, amb la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, entre les més contundents. Creu que el Govern hauria de parar l’opa perquè “és una molt mala notícia” ja que fa és “reforçar encara més” l’oligopoli financer que hi ha a Espanya i aguditzar el risc sistèmic de què ja ha alertat la Comissió Europea. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, va dir que encara és aviat per saber la postura de la Moncloa.
El president català, Salvador Illa, va assegurar que defensarà “per damunt de tot” els interessos de Catalunya. En un missatge a X va afirmar que analitzaran “amb rigor l’informe i totes les dades i anàlisis per actuar amb coherència”. “A Catalunya hi ha un model bancari arrelat al país, al seu teixit empresarial i a les seues empreses amb un compromís social”, va afegir.En les manifestacions de l’1 de maig es van repetir les consignes contra l’opa, i a la de Barcelona el líder d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, va mostrar rebuig de “tots els processos de concentració excessius”.