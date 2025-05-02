Els sindicats surten al carrer a Lleida per la jornada de 37,5 hores
En la marxa per l’1 de maig, en què demanen també defensar els drets ja aconseguits. Reclamen suport al camp i millores en infraestructura i habitatge
La defensa dels drets laborals i socials adquirits –davant l’avenç de l’extrema dreta– i la seua millora a través de noves mesures com la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores setmanals o la pujada dels salaris van ser les principals reivindicacions que els treballadors lleidatans van reclamar ahir als carrers de la capital del Segrià en la marxa convocada pels sindicats majoritaris, UGT i CCOO, amb motiu del Primer de Maig. Sota el lema Protegir les conquestes, guanyar el futur, unes tres-centes persones van recórrer l’Eix Comercial des de la plaça del Treball fins a la Paeria acompanyats d’una xaranga que va posar un toc festiu a les seues demandes.
Els líders de CCOO i UGT a Lleida, Pere Sánchez i Joana Mor, respectivament, van considerar que ara, amb els “alts beneficis empresarials” i una ocupació de rècord, és “el moment de demanar més per aconseguir l’equitat i el repartiment de la riquesa”. Per aconseguir-ho, Sánchez va reivindicar la reducció de jornada com la millor eina. “És totalment viable” va afirmar, posant també sobre la taula la necessitat de garantir la desconnexió digital dels treballadors i millorar tant la conciliació com el control de les hores extra.
Per la seua part, Mor va afirmar que la falta de treballadors que pateixen sectors com el del metall es podria pal·liar “amb una millora dels convenis i els salaris”. En aquest sentit, va recordar que el conveni del metall de Lleida és “el més precari de tot Catalunya”. En clau lleidatana tant un com l’altra van destacar la necessitat de reindustrialitzar la demarcació i defensar l’agricultura perquè, van destacar, “és protegir la vida, la nostra identitat i la nostra cultura”. En aquesta línia, van reclamar preus justos per als agricultors i condicions de treball dignes per als temporers. Sobre aquest punt van afirmar que aplicar la reducció de jornada en aquest sector és “totalment viable” i van afirmar que “acompanyaran les empreses en la transició”.
També van fer una fèrria defensa de la necessitat de millorar les condicions de treball de les dones, afirmant que “la precarietat no pot tenir rostre femení”. Així mateix, van insistir a urgir l’impuls de mesures per acabar amb els preus abusius dels habitatges i van exigir dotar el territori de les infraestructures necessàries per evitar la despoblació en les zones més rurals. Entre les seues reivindicacions tampoc no van faltar les de suport als pensionistes, per als qui van demanar prestacions justes.
Poc abans de la marxa convocada pels sindicats majoritaris, una d’organitzada per la CGT, CNT i Arran que va congregar un centenar de persones, i també va recórrer els carrers de Lleida reivindicant la dignitat de la classe treballadora.
Díaz diu que l’any que ve, amb jornada reduïda
La vicepresidenta segona del Govern central i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va assegurar ahir que aquest Primer de Maig serà l’últim amb una jornada laboral de 40 hores i va confirmar que el Consell de Ministres aprovarà la reducció de jornada dimarts vinent, després que aquesta setmana no fos possible arran de l’apagada elèctrica. Així mateix va afirmar que hi ha marge per a la negociació amb Junts per obtenir els seus vots a favor de la mesura.
Junts demana tenir en compte el cost de la vida
Junts va exigir en el marc del Dia del Treballador que Catalunya tingui la competència en el Salari Mínim Interprofessional (SMI) i el traspàs de la Seguretat Social catalana. En un manifest, la formació presidida per Carles Puigdemont va afirmar que la defensa dels drets laborals a Catalunya ha de tenir present “el cost de la vida” al país, i va indicar que l’SMI català hauria de ser d’uns 1.360 euros i la pensió mitjana, d’almenys uns 1.600.
ERC reclama un salari mínim català
El president d’ERC, Oriol Junqueras, va assegurar ahir que el seu partit “presentarà la batalla per un salari mínim a Catalunya”. “Com s’ha demostrat, això no té conseqüències negatives per a l’economia, sinó que té conseqüències positives per a la societat”, va dir durant la manifestació a Barcelona. Així, va defensar un marc català de relacions laborals “perquè la realitat de Catalunya és diferent” perquè hi ha un cost de la vida molt més alt.
Incidents i detencions a les marxes a França
Alguns incidents, de poca gravetat, es van produir en les manifestacions sindicals del Primer de Maig que es van desenvolupar a França, en les quals hi va haver diverses desenes de detencions, sobretot a París. La Confederació General del Treball (CGT) va estimar que a les 270 desfilades per tot el país hi va haver “prop de 300.000 persones”.
Cuba utilitza el dia per donar suport al Govern
El Govern cubà va presentar la tradicional marxa del Primer de Maig com una mostra inequívoca de suport polític i va exhortar en repetides ocasions a la unitat interna en un moment de creixent confrontació amb els EUA. Desenes de milers de cubans van desfilar per la plaça de la Revolució de l’Havana, on no se celebrava aquesta marxa des del 2022.