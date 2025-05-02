UGT i CCOO reclamen a Barcelona “treballar menys per viure més”
Les manifestacions amb motiu de la celebració del Dia del Treballador es van repetir a totes les capitals de província catalana, sent la principal la celebrada a Barcelona. Allà unes 2.200 persones, segons fonts municipals, i més de 5.000 segons els organitzadors, van omplir el centre de la ciutat per reclamar l’aprovació urgent de la reducció de la jornada laboral i noves millores per als treballadors.
Sota el lema unitari Protegir les conquestes, guanyar el futur, els sindicats majoritaris, UGT i CCOO van reivindicar que els treballadors volen “viure, compartir i conciliar”. La secretària general de CCOO, Belén López, va dir que cal crear un “cercle virtuós” per avançar en més millores socials i posar les cures al centre.
Per la seua part, el líder de la UGT, Camil Ros, va reivindicar les manifestacions del Primer de Maig, assegurant que no coneix “cap tiktoker” que hagi aconseguit el mateix que els sindicats protestant a peu de carrer. En les intervencions, tant un com l’altra es van reivindicar com sindicats “clarament” antifeixistes, en un context d’auge de l’extrema dreta arreu del món, i van rebutjar l’opa del BBVA al Sabadell.
A la marxa van participar l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i representants de diversos partits com Oriol Junqueras (ERC), Lluïsa Moret (PSC), Jéssica Albiach (comuns) o Ennatu Domingo (Junts).
A Girona mig miler de persones van sortir als carrers per demanar, a més de les reivindicacions principals a les diferents ciutats, mesures per frenar la sinistralitat laboral. Aquesta setmana va morir un operari i dos més van quedar ferits a causa d’un incendi en una fàbrica de bateries a Bonmatí (Selva).
Més seguretat a la feina també van reclamar les 500 persones que es van llançar als carrers convocats pels sindicats majoritaris el Tarragona. La jornada en aquesta província va estar marcada pel recent preacord d’una part del conveni de la plantilla de PortAventura, que va permetre desconvocar la vaga prevista ahir i avui.
A Barcelona, els sindicats alternatius van alçar la veu contra el capitalisme.
UGT i CCOO demanen respecte als partits per reduir la jornada
Milers de persones es van manifestar en ciutats de tot Espanya per reclamar als diferents partits polítics respecte per no bloquejar la tramitació de la llei per a la reducció de la jornada laboral que el Govern central preveu aprovar en Consell de Ministre dimarts vinent i que s’haurà de debatre al Congrés.
Durant el míting del final de la manifestació del Primer de Maig a Madrid, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, va considerar “legítim” que cada grup parlamentari abordi “com consideri” la reducció de la jornada laboral, però va advertir que coartar-ne el debat a les Corts mitjançant una esmena a la totalitat “seria un frau democràtic de primera magnitud”. El secretari general d’UGT, Pepe Álvarez, per la seua part, va considerar “irrenunciable” reduir la jornada laboral des de les 40 hores que es van fixar fa més de 40 anys fins a les 37,5 hores d’ara i va alertar els partits que si impedeixen el debat “els perseguirem per recordar-los-ho”. A la marxa de Madrid van assistir 50.000 persones, segons els sindicats.