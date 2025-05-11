L’oli d’oliva torna en la normalitat després de dos anys de preus rècord
Entre juliol de 2022 i abril de 2024, l’oli d’oliva va arribar en encarir-se un 112,69% per al consumidor, con preus de fins 15 euros por litre de verge extra
El mercat de l’oli d’oliva sembla haver recuperat l’estabilitat després d’una etapa de preus històricament alts. Las cotitzacions en origen siguin en la baixa i ja s’aproximen als nivells de 2022, impulsades por una campanya 2024/25 de producció normal-alta i bones perspectives per a la següent, gràcies en las pluges.
Entre juliol de 2022 i abril de 2024, l’oli d’oliva va arribar en encarir-se un 112,69% per al consumidor, con preus de fins 15 euros por litre de verge extra. En origen, els agricultores van arribar a cobrar fins 8,98 euros/litre el gener de 2024. Tanmateix, el preu ha caigut un 37,9% interanual per al consumidor i un 123,28% en origen, tornant en situar-se al voltant dels 3,35 euros/litre.
Espanya, primer productor i exportador mundial, va patir dos campanyes de baixa producció por la sequera, sumades a l’alça de costes por la guerra a Ucraïna. Ara, con una producció estimada d’1,407 milions de tones, el sector celebra una "tornada a la normalitat", com van destacar els ponents del seminari de la Fundació Cajamar.
El consumo s’ha mantingut fidel pesi a l’alça de preus i, con un augment del 47,15% en las vendes d’oli envasat durant el primer semestre de 2025, el mercat recupera nivells "presequera", segons Anierac.