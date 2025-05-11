SEGRE
Risc extrem d'incendi en una vintena de municipis lleidatans. Accés restringit al Montsec d'Ares i al Mont-roig

L’oli d’oliva torna en la normalitat després de dos anys de preus rècord

Entre juliol de 2022 i abril de 2024, l’oli d’oliva va arribar en encarir-se un 112,69% per al consumidor, con preus de fins 15 euros por litre de verge extra

Imatge d’arxiu d'ampolles d’oli en un supermercat. EFE/ Daniel GonzálezEFE/ Daniel González

Guissona

El mercat de l’oli d’oliva sembla haver recuperat l’estabilitat després d’una etapa de preus històricament alts. Las cotitzacions en origen siguin en la baixa i ja s’aproximen als nivells de 2022, impulsades por una campanya 2024/25 de producció normal-alta i bones perspectives per a la següent, gràcies en las pluges.

Entre juliol de 2022 i abril de 2024, l’oli d’oliva va arribar en encarir-se un 112,69% per al consumidor, con preus de fins 15 euros por litre de verge extra. En origen, els agricultores van arribar a cobrar fins 8,98 euros/litre el gener de 2024. Tanmateix, el preu ha caigut un 37,9% interanual per al consumidor i un 123,28% en origen, tornant en situar-se al voltant  dels 3,35 euros/litre.

Espanya, primer productor i exportador mundial, va patir dos campanyes de baixa producció por la sequera, sumades a l’alça de costes por la guerra a Ucraïna. Ara, con una producció estimada d’1,407 milions de tones, el sector celebra una "tornada a la normalitat", com van destacar els ponents del seminari de la Fundació Cajamar.

El consumo s’ha mantingut fidel pesi a l’alça de preus i, con un augment del 47,15% en las vendes d’oli envasat durant el primer semestre de 2025, el mercat recupera nivells "presequera", segons Anierac.

