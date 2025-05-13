SERVEIS
El CEEILleida es troba entre els millors vivers d’empreses de l’Estat
Segons un rànquing elaborat per Funcas, en què destaca també la incubadora de Bell-lloc d’Urgell. El de Lleida és el segon més ben valorat de tot Catalunya
El viver per a emprenedors del Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Lleida (CEEILleida), que depèn de la Diputació, forma part dels millors a nivell estatal, d’acord amb una llista elaborada per la Fundació de Caixes d’Estalvi (Funcas) per a l’any 2025, en la qual també apareix la Incubadora d’Empreses d’Innovació Agrometal·lúrgica de Bell-lloc d’Urgell. El centre de Lleida ocupa la dotzena posició i l’ubicat a l’Urgell se situa en la 30 en una llista que conformen 33 centres que destaquen per oferir una àmplia varietat de serveis, d’alta qualitat, amb un nivell elevat de suport i recursos per als emprenedors. Aquests vivers no només proporcionen un entorn ideal per al creixement de les empreses, sinó que també es distingeixen per comptar amb un alt grau d’especialització i per facilitar la integració de les empreses en l’ecosistema emprenedor local i global, segons destaca Funcas.
Per la seua part, el Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu de la Seu d’Urgell (CETAP) i la CEI Tàrrega Cal Trepat ocupen la quarta posició i la dissetena, respectivament, en una altra llista que analitza les incubadores que, malgrat que compten amb una oferta considerable de serveis i recursos, es troben en una etapa intermèdia en termes de mida i capacitat. Així mateix, el Centre d’Empreses Innovadores de les Borges Blanques se situa en segona posició en un altre rànquing de Funcas en què es puntuen els vivers d’empreses de recent creació o de menor mida, que ofereixen una menor quantitat de serveis.
Funcas porta a terme també una anàlisi a nivell autonòmic. En aquest cas, el CEEILleida ocupa la segona posició, la Incubadora d’Empreses d’Innovació Agrometal·lúrgica de Bell-lloc la quarta, el CETAP de la Seu d’Urgell la cinquena, la CEI Cal Trepat de Tàrrega la vuitena i el centre de les Borges l’onzè lloc d’una llista que conformen catorze vivers.
En l’informe elaborat per Funcas han participat 99 vivers i 57 acceleradores de tot l’Estat. D’aquests, el 45,5% es trobaven ubicats en zones urbanes i només un 6,1% van declarar estar en zones rurals. Els promotors dels vivers són en majoria entitats públiques, en especial ajuntaments, en un 44,4%; seguit de les cambres de comerç, amb un 17,2%; les diputacions, amb un 6,1%; i les universitats públiques, amb un 6,1%. La titularitat d’entitats privades és de l’11%.