Els preus a Lleida baixen sis dècimes a l'abril i la inflació anual se situa en el 2%
El descens s'explica per la baixada dels preus del transport i la moderació dels aliments, el gas i l'electricitat
L'Índex de Preus de Consum (IPC) anual ha baixat sis dècimes a l'abril a la província de Lleida i s'ha situat en el 2%, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La inflació ha tornat a baixar per segon mes consecutiu a la demarcació pel descens dels preus del transport (-2,5%) i per la moderació de l'increment de preus de l'alimentació (2,1%) respecte al mateix mes de l'any passat (5,3%), o del grup de l'electricitat, el gas i altres combustibles, que s'ha encarit un 3,3% enfront del 5,1% que ho van fer l'abril del 2024. Lleida ha estat la demarcació catalana on més s'ha moderat l'IPC a l'abril.
La taxa anual a Lleida s'ha situat a l'abril una dècima per sota de la mitjana catalana (2,1%) i dues dècimes per sota de la mitjana del conjunt de l'Estat (2,2%).