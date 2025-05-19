Catalunya preveu una caiguda del 2% en la collita de préssec i nectarina per les pedregades de la primavera
Afrucat vol incentivar "al màxim" la instal·lació de malles antipedra
Les pedregades d'aquesta primavera faran caure la producció de préssec i nectarina un 2% en relació amb el 2024, tot i que si es compara amb la mitjana productiva dels darrers cinc anys -que han estat marcats per les gelades i la sequera- la collita augmentarà un 5%, segons les primeres previsions d'Afrucat i el Departament d'Agricultura. Aquesta caiguda lleu es deu al fet que les pedregades, que han afectat sobretot les comarques de Ponent, s'han produït abans de l'aclarida dels arbres i han tingut afectacions desiguals. Afrucat ha assenyalat que treballa per incentivar la instal·lació de malles antipedra als camps per evitar que aquests temporals condicionin les collites. En total, enguany es produiran 376.780 tones de fruita de pinyol.
Pel que fa a la lleugera caiguda de la producció, el director general d'Afrucat, Manel Simon, ha assenyalat que es deu al fet que les set pedregades que han afectat Ponent entre l'abril i el maig, "tot i la calamitat", han sigut "molt localitzades i primerenques" i han caigut abans d'aclarir els arbres. Un altre motiu, ha afegit, és que enguany els arbres no arribaran al seu "màxim potencial productiu", fruit d'una floració llarga i d'uns quallats i calibres normals en moltes zones.
Segons les previsions inicials de l'Associació Empresària de Fruita de Catalunya (Afrucat) i el Departament d'Agricultura, de les prop de les 378.000 tones de préssec i nectarina que es colliran al país, la majoria, 356.930 tones (-2%), sortiran de la demarcació de Lleida, que és el principal territori productor de l'estat espanyol. Pel que fa a Tarragona, s'estima que es colliran 16.450 tones (-5%), seguit de Barcelona amb 2.480 tones (7%) i de Girona amb 935 tones (3%).
Per varietats, el podi l'encapçala la nectarina amb 167.450 tones, un 2% menys respecte l'any passat, però un 10% més en comparació amb la mitjana dels darrers cinc anys. La segueixen el préssec pla amb 100.920 tones i el préssec rodó, amb 82.160, mentre que lluny queden la pavia amb 19.520 tones i la nectarina plana amb 6.730 tones.
D'altra banda, Afrucat preveu que la campanya d'enguany estarà marcada per la manca de fruita de pinyol a tota Europa. De fet, des de la patronal fructícola afirmen que aquesta falta de fruita ja es comença a notar amb la creixent demanda d'albercoc. Per tot plegat, afirmen que l'avaluació dels efectes de les gelades a tot el continent seran claus per anticipar el funcionament del mercat.
Així mateix ,des d'Afrucat han destacat la necessitat de protegir els cultius per poder fer front al canvi climàtic amb l'objectiu de poder mantenir la producció i abastir els mercats. Així, Simon ha explicat que en els pròxims cinc anys centraran esforços en millorar la protecció de les explotacions per fer front a futures pedregades. Simon ha indicat que estan parlant amb Agricultura per poder millorar aquesta protecció, ja que actualment les finques de nectarina i préssec que disposen de malles antipedra no arriben "ni al 5%".
D'altra banda, Simon ha apuntat que aconseguir mà d'obra serà, un any més, un "problema" i ha avançat que des d'Afrucat estan treballant en un pla pilot per portar treballadors de Gàmbia. Seran un centenar de persones que arribaran a Catalunya al juny i s'hi estaran fins a l'octubre. També preveuen repetir la contractació en origen de treballadors de Colòmbia per cobrir la demanda d'obra.