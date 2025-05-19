Les exportacions lleidatanes reculen un 1,5% durant el primer trimestre i se situen en 688 milions d'euros
Les vendes d'oli d'oliva cauen un 45% entre gener i març, i el negoci amb els Estats Units baixa un 33%
Les exportacions de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran es van situar en 688,4 milions d'euros durant el primer trimestre, un 1,54% menys que durant el mateix període de l'any anterior. Malgrat que les vendes a l'exterior van remuntar un 3,33% al març, la forta reculada de febrer (-9,5%) continua llastant els resultats acumulats entre gener i març. Durant el primer trimestre les exportacions del sector de l'alimentació i les begudes va suposar 406,3 milions d'euros, un 6,3% menys, mentre que els béns d'equip van remuntar un 3,2%, fins als 75,3 milions. La caiguda més significativa va ser la de l'oli d'oliva, que entre gener i març va caure un 45,47%, fins a 95 milions, enfront dels 174 milions del mateix període de l'any passat.
Segons les dades que publica el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, en el cas de l'oli d'oliva verge extra, el volum de negoci es va quedar en els 67 milions d'euros al primer trimestre, un 44% menys que entre gener i març del 2024. Per contra, les vendes de carn van pujar un 36%, fins als 75 milions. Per volum, la carn de porc va suposar un negoci de 46 milions (+28%), i la carn de boví, de gairebé 11 milions (+153%).
El grup de les conserves i sucs de fruita també va mostrar un bon comportament al primer trimestre i va assolir els 52 milions d'euros, gairebé un 43% més. Per la seva banda, les vendes de fruita fresca van créixer un 15,25%, fins als 24 milions d'euros. En el cas de les pomes i peres, van suposar 9,3 milions d'euros (+14%); mentre que els fruits de closca es van enfilar fins als 5,28 milions (+227%), sobretot gràcies als 3,3 milions d'euros en vendes d'ametlla (+316%).
Encara en l'àmbit agroalimentari, les exportacions de llavors oleaginoses van créixer un 77%, fins a superar els 24 milions d'euros. Per la seva banda, el comerç exterior d'animals vius es va mantenir, amb un volum de negoci de 18,4 milions, corresponent sobretot al sector boví. Les vendes del sector de les begudes van suposar 15 milions d'euros (+14%), sobretot alcohol etílic, aiguardents, licors i begudes espirituoses (8,4 milions d'euros), cervesa (3,2 milions) i vi (1,4 milions i un +71%).
Al seu torn, les vendes de màquines i aparelles mecànics van repuntar un 17%, fins als prop de 32 milions d'euros; i el sector dels mobles va retrocedir lleugerament, fins als 28,3 milions. Les manufactures de foneria, ferro i acer van retrocedir un 14%, fins als 27,5 milions, i el sector dels aparells elèctrics va mantenir el volum de negoci. Les vendes de manufactures de pedra i guix van caure un 28%, fins als 12,5 milions d'euros.
Els Estats Units perden pes
Pel que fa als països exportadors, durant el primer trimestre les empreses lleidatanes van mantenir França com el principal destinatari dels seus productes, amb unes vendes que van assolir els 164 milions d'euros (-0,84%). El segon soci va ser Portugal, amb 52 milions d'euros i un increment del 9,3%.
Les vendes a Itàlia es van reduir un 38% i es van quedar en 50,4 milions d'euros. En el cas d'Alemanya, van ser de 33,18 milions d'euros, un 10,8% menys. En cinquè lloc, es va situar Polònia, amb 30,75 milions d'euros (+51,5%). Andorra va comprar productes per un import de 27,6 MEUR, un 2% més.
El Marroc es va enfilar fins al setè mercat exportador, amb 24 milions d'euros de facturació (+57%). Per la seva banda, els Estats Units van caure tres posicions i es van situar en vuitena posició, amb 23,15 milions d'euros (-32,76%). El novè va ser els Països Baixos, amb 21,35 milions (-9,5%), i el Japó, desè, amb 19,5 milions (+23,41%).
Per la seva banda, el Líban va comprar un 280% més de productes a les empreses lleidatanes i el volum de negoci amb aquest país va assolir els 9,5 milions d'euros entre gener i març. A l'altra cara de la moneda hi ha el Brasil, que fa un any era el sisè client i durant el primer trimestre del 2025 va caure fins a la catorzena posició, amb 9,38 milions (-66,45%).
Els resultats de març no compensen un febrer en negatiu
Les dades publicades pel ministeri indiquen que les exportacions lleidatanes van créixer un 3,33% al març, fins als 242 milions d'euros. No obstant, els mals resultats del febrer (-9,5%) han arrossegat a la baixa els resultats del primer trimestre, atès que el gener es va tancar amb un increment de vendes del 2,5%. Cal recordar que el 2024 la demarcació de Lleida va assolir un rècord històric d'exportacions.
D'altra banda, entre gener i març les empreses lleidatanes van comprar a l'exterior productes per un import de 517,5 milions d'euros, un 9,7% més que al primer trimestre de l'any anterior. Així, la diferència entre les exportacions i les importacions deixa un saldo comercial positiu de 171 milions d'euros. Això sí, el resultat de la balança comercial era de 227,7 milions un any enrere.