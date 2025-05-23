Mercadona col·labora en la recollida de primavera dels Bancs d'Aliments
La iniciativa arrenca aquest divendres i s'estendrà fins a l’1 de juny
Mercadona s'ha sumat a la Recollida Primavera organitzada per la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL), una iniciativa solidària que ha començat aquest divendres, 23 de maig, i que s'allargarà fins a l'1 de juny. La companyia posa a disposició d'aquesta campanya tots els seus establiments perquè els clients puguin realitzar aportacions econòmiques destinades als bancs d'aliments locals.
A les comarques lleidatanes, la iniciativa compta amb la participació de les 13 botigues que Mercadona té a la demarcació. Els clients que ho desitgin podran fer donacions monetàries, sempre en múltiples d'1 euro, mentre realitzen el pagament de la seva compra a les caixes dels supermercats.
Segons ha explicat Laura Cruz, directora d'Acció Social de la cadena, "amb aquesta modalitat de donació, els bancs d'aliments podran atendre de manera més precisa i eficient els beneficiaris finals", ja que les quantitats recaptades es transformaran íntegrament en els productes que aquestes entitats necessitin, en les quantitats adequades i en el moment oportú.
Targetes Societat com a eina d'integració
Una de les novetats d'enguany és que Mercadona ofereix als bancs d'aliments la possibilitat de convertir els diners recaptats en Targetes Societat. Cruz destaca que "aquesta opció permet a l'usuari final fer la seva compra total, tant de frescos com de secs, i afavorir-ne la integració exercint l'acte de compra de manera quotidiana i autònoma".
La cadena de distribució també va participar en l'edició anterior d'aquesta campanya solidària, celebrada entre el 24 de maig i el 2 de juny de 2023. Gràcies a la solidaritat dels seus clients, es van aconseguir recaptar més d'un milió d'euros, xifra que va permetre adquirir aproximadament 700 tones de productes de primera necessitat per a persones en situació vulnerable.