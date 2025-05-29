EMPRESES
Iberdrola compra a firmes catalanes per 181 milions
Compta amb 150 punts de recàrrega de mobilitat sostenible a Lleida. L’elèctrica, en màxims de valor a la borsa
L’activitat d’Iberdrola ha generat un impacte econòmic de 839 milions d’euros a Catalunya l’any 2024, “ratificant així el seu paper important com a motor econòmic”, segons va explicar ahir la companyia. Iberdrola va efectuar compres el 2024 a més de 420 proveïdors amb seu a Catalunya per valor de 181 milions d’euros.
La companyia celebra demà divendres la seua junta d’accionistes amb màxims històrics de valor a la borsa, amb més de 100.000 milions d’euros de capitalització. Sotmetrà als seus accionistes l’aprovació dels resultats de l’exercici 2024, en el qual va invertir 17.000 milions d’euros i va incrementar el seu benefici net en un 17% fins a assolir els 5.612 milions d’euros.
Pel que fa a l’impuls a la mobilitat sostenible, Iberdrola ja ha assolit gairebé els 1.000 punts de recàrrega públics per a vehicles elèctrics a Catalunya (518 a Barcelona, 148 a Girona, 150 a Lleida i 170 a Tarragona).
D’aquests punts en funcionament, aproximadament el 30 per cent són de recàrrega ràpida, superràpida i ultraràpida, la qual cosa suposa que són capaços de recarregar 200 quilòmetres d’autonomia entre els 5 i els 40 minuts. Els punts de recàrrega d’alta potència són des de l’any passat desenvolupats i operats per Iberdrola | bp pulse.