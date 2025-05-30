EUA
Un tribunal bloqueja els aranzels de Trump i un altre els torna a activar
Un tribunal federal dels EUA va ordenar dimecres suspendre la major part dels aranzels globals del president, Donald Trump, al considerar que es va extralimitar en les seues funcions quan va adoptar aquesta mesura –que ha declarat il·legal– a començaments d’abril saltant-se el Congrés nord-americà. El Tribunal de Comerç Internacional nord-americà va ordenar així paralitzar els aranzels del 30 per cent sobre el gegant asiàtic, els gravàmens del 25% sobre alguns béns procedents de Mèxic i el Canadà, a més dels aranzels globals del 10%. La cort va prendre aquesta decisió al·legant que “no interpreta que la Llei de Poders Econòmics d’Emergència Internacional del 1977 (IEEPA) –de la qual s’ha valgut Trump per justificar la seua política aranzelària– confereixi tal autoritat il·limitada i deixa sense efecte les tarifes impugnades imposades en la virtut”. Això explica que la suspensió no afecti les taxes del 25% sobre automòbils, acer i alumini, a l’estar subjectes a la Llei d’Expansió Comercial. La Casa Blanca va assegurar que recorreria la sentència defensant la necessitat dels gravàmens. I així va ser, i ahir a la nit un tribunal d’apel·lacions dels EUA va aixecar, de forma temporal, el bloqueig imposat, mentre sospesava una suspensió més prolongada. Tot i que el veto ordenat pel Tribunal de Comerç Internacional va quedar sense efecte temporalment, la cort federal del Districte de Colúmbia va emetre ahir una altra sentència que també bloquejava l’aplicació dels aranzels als quals fa referència la sentència de la vigília.
Washington començarà a revocar visats d’estudiants xinesos
El secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, va anunciar ahir que el Govern del seu país començarà a revocar els “visats d’estudiants xinesos, incloent aquells amb connexions amb el Partit Comunista Xinès o estudiants en camps clau”, però sense especificar quan.
Pequín va reaccionar a aquesta mesura assegurant que “danyarà encara més la imatge internacional i la credibilitat” de Washington.
Musk surt del Govern arran de la decepció amb la reforma fiscal
El magnat Elon Musk va anunciar ahir que el seu temps com a “empleat especial del Govern” de Donald Trump, des del qual dirigeix el departament d’Eficiència Governamental (DOGE, per les sigles en anglès), “arriba al seu final”, tot just un dia després que reconegués la seua “decepció” amb el projecte de reforma fiscal del president en considerar-lo insuficient i entendre que posa en risc la seua feina al capdavant de la controvertida cartera. “A mesura que el meu temps programat com a empleat especial del Govern arriba a la seua fi, m’agradaria agrair al president, Donald Trump, l’oportunitat de reduir la despesa malgastadora”, va declarar a X.
Després que tots dos fessin gala d’una gran sintonia amb la tornada de Trump a la Casa Blanca, a poc a poc Musk s’ha anat apartant no ja només de la primera línia política, sinó també del seu treball al capdavant del molt qüestionat DOGE, que en les seues primeres setmanes en funcionament va acomiadar milers de treballadors i va reduir, entre altres, les activitats d’ajuda exterior del Govern dels EUA.