RAMADERIA
El sector del porcí factura 25.000 milions, el 8,6% més
Al llarg del 2024, exercici en el qual s’ha incrementat el consum. La producció de carn i elaborats creix un 1 per cent
La producció de carn i productes elaborats de porcí es recupera el 2024 després de créixer gairebé un 1% en volum, fins a superar les 4,92 milions de tones, i facturar 25.000 milions d’euros, xifra que suposa un 8,6% més, segons dades de la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc). El director adjunt i d’internacional d’Interporc, Daniel de Miguel, qualifica el 2024 com un any de “resistència, resiliència, adaptació i d’avanç” en un context que “no ha estat fàcil” amb un “convuls” exercici que va estar marcat per la inflació i la inestabilitat geopolítica. “S’ha mantingut la producció, mantenim les exportacions en nivells alts, millorem el perfil de les exportacions i el més important és que s’ha augmentat el consum intern”, va assegurar al presentar les dades.
El sector del porcí compta amb 30,8 milions d’animals, un 2% més, un cens que lideren Aragó, Catalunya, amb Osca i Lleida com les primeres productores de l’Estat. Espanya és el primer productor de la Unió Europea i el tercer del món. Va tancar el 2024 amb més de 415.000 llocs de treball, la qual cosa el situa com un “pilar fonamental de la ramaderia espanyola”, ja que representa el 44% de la producció final ramadera, el 16% de la producció final agrària i prop del 9,5% del Producte Interior Brut industrial.
Respecte a les exportacions, Daniel de Miguel va explicar que Espanya és líder a nivell mundial gràcies al “valor afegit” i a la diversificació. En total, es va vendre a mercats internacionals 2,72 milions de tones de carn i productes porcins, per un valor de 8.784 milions d’euros, cosa que representa una caiguda del 2,5 per cent. Així, el saldo comercial exterior se situa en 8.100 milions, xifra que suposa un 3,6 menys davant dels 8.409,7 milions del 2023.
D’altra banda, va destacar el “petit repunt” en el consum dins de la llar, on va créixer un 2,8%, mentre que també es va elevar la despesa i el consum, que va ser de 20,5 quilos per càpita. “Valorem amb satisfacció aquesta dada en un context d’inflació.”