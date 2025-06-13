AGRICULTURA
Salt digital cap a la sostenibilitat agrícola
L’agricultura de precisió va ser ahir la protagonista de l’última edició del Breakfast4Inno, organitzada per Agrotecnio i el Parc Agrobiotech, per mostrar com la innovació i les tecnologies digitals poden fer el treball en el camp més sostenible i eficient.
El coordinador del grup d’investigació en AgròTICa i Agricultura de Precisió de la Universitat de Lleida (UdL) i d’Agrotecnio, Àlex Escolà, va explicar que aquesta disciplina es basa en la recollida, processament i anàlisi de dades temporals, espacials i específics de cada planta per adaptar les decisions agrícoles a la variabilitat del camp. “L’objectiu és millorar l’eficiència en l’ús de recursos com l’aigua, els fertilitzants i els fitosanitaris, al mateix temps que s’incrementa la productivitat, la qualitat, la rendibilitat i la sostenibilitat de la producció”, va remarcar.