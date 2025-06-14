Muniesa veu un risc la rebaixa de la jornada laboral en un país de pimes
El president de CaixaBank afirma que Espanya no és immune a la guerra aranzelària malgrat la seua menor exposició. Defensa que l’entitat mantingui la seu a València
El president de CaixaBank, Tomás Muniesa, va considerar que ser líders en la reducció de jornada comporta un risc en un país de petites i mitjanes empreses. Muniesa va fer una anàlisi des del punt de vista personal tant de la situació econòmica espanyola com europea i mundial. Qüestionat sobre el projecte de jornada laboral de 37,5 hores, va considerar que una gran empresa pot afrontar el canvi amb contractacions que podrien ser assumibles. Però va dir que en una de petita amb tres o quatre treballadors pot disparar els costos laborals. Va explicar que a Alemanya la jornada màxima és de 48 hores, a la majoria d’Europa són 40, mentre a Bèlgica baixa a 38. Només França se situa per sota, en 35 hores, però va alertar que no es compleix.
Va insistir, com ve fent CaixaBank, que no té intenció de canviar la seua actual seu social, ubicada a València. Alhora, i preguntat per l’opa del BBVA sobre el Sabadell, va dir que mai no opina de les operacions d’altres entitats. Va afirmar que no hi haurà fusions bancàries europees sense un “mercat comú i únic”
Sobre la guerra aranzelària empresa per Donald Trump, va recordar que Espanya compra més als EUA que el que ven. Però va alertar dels efectes de segona volta de l’increment de taxes al comerç internacional. Es referia que el cop a l’economia alemanya pels aranzels, per exemple, reduiria el turisme germànic. Però també que empreses afectades per la pujada de taxes imposades per Trump vulguin disputar els mercats de les firmes espanyoles en altres mercats. Va insistir que no es pot prendre a la lleugera Donald Trump i va posar de manifest altres possibles efectes de la seua política, des de generar una recessió econòmica a pressionar a l’alça tant els tipus d’interès com els preus.
Sobre Europa, Muniesa també va ser clar al defensar que ha de fer un pas endavant, va dir, o corre el risc de caure en la irrellevància. Tot això, tenint en compte que en les últimes quatre o cinc dècades ha passat de representar el 23% del PIB mundial al 14%. Però també ha baixat el seu pes en la població, del 22 al 9 per cent.
El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González, pel seu costat, va destacar algunes de les grans xifres del banc a les comarques de Lleida, on és l’única entitat financera en un total de 56 municipis.
L’entitat va incrementar l’any passat un 10% el volum de crèdit concedit a la demarcació.
“Val la pena emprendre un negoci sí o sí”, diu Jordi Termes
Jordi Termes, fundador de l’empresa Movetia, va aprofitar la seua participació en la 36 Trobada al Pirieneu per defensar l’emprenedoria. Es va dirigir tant als qui tenen experiència en altres companyies, siguin petites o multinacionals, com als qui encara no compten amb un gran bagatge, però sí un projecte i il·lusió per fer-ho realitat. “Val la pena emprendre sí o sí”, va dir, rotund.
Va destacar que l’empresa petita pot competir amb la gran firma aprofitant cada fortalesa i diferenciant la seua oferta. Va ser rotund al dir que “competir en preu és fàcil, competir en qualitat és difícil”. Va apuntar així mateix que el model d’èxit de les empreses es basa en tres grans punts: el model d’innovació, l’equip i els clients.
El rector de la UdL, Jaume Puy, va ser l’encarregat de presentar Termes i va aprofitar per destacar que “la Universitat de Lleida és un dels projectes estratègics del territori”. En aquesta línia, va apostar per la seua adequació constant i va dir que “hem de repensar (la Universitat) cada dia en clau de ser útils a la societat”.