LA
“No ens queden teulades on instal·lar més panells solars”
Tant la Universitat de Lleida (UdL) com el grup agroalimentari Nufri han esgotat l’espai disponible a les seues teulades on instal·lar panells solars i han continuat desplegant-los a terra. Són dos exemples de com la recerca d’estalvi i eficiència energètica ha comportat una reducció en les emissions de diòxid de carboni.
La UdL ha desplegat 7.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques, 4.000 dels quals per a autoconsum d’energia. Això va arribar a situar-la fa uns anys com la universitat catalana amb més extensió de plaques solars, segons va explicar el vicerector d’Infraestructuras, Narciso Pastor. Va indicar que tot això ha permès reduir un 25% els costos energètics i evita l’emissió de mil tones de CO2 a l’any.
El responsable d’Energia de Nufri, Carles Grau, va explicar que, després de desplegar panells solars en teulades i construir a Miralcamp la central fotovoltaica més gran d’autoconsum de Catalunya, es plantegen ara plantes agrovoltaiques en camps de fruiters.
De forma paral·lela, creix l’aprofitament de la biomassa i del biogàs, que hauran de rellevar en el futur al gas natural com a font de calor.
El CEO d’Atlas Energia, Néstor Gutiérrez, va advertir que les polítiques per afavorir la descarbonització a la UE ara es basen en ajuts i incentius, però en el futur es farà amb sancions” als qui no compleixin objectius de reducció d’emissions. Va reclamar no aturar l’avenç de les renovables i va apuntar que això requerirà incorporar sistemes d’emmagatzematge d’energia mitjançant bateries per estabilitzar el subministrament elèctric. Va advocar per aquesta tecnologia com a alternativa als alts costos que suposa produir energia mitjançant la crema de gas natural en centrals de cicle combinat.
El president de l’empresa pública de la Generalitat L’Energètica, Santi Martínez, va recalcar per la seua part la urgència de la descarbonització per combatre el canvi climàtic. “Abans dèiem que era pel bé dels nostres nets, ara ja comença a ser pel nostre propi bé”, va apuntar, i es va mostrar crític respecte a moviments que qüestionen el desplegament de les energies renovables.