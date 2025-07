Els carburants pugen un 2% en l’arrancada de l’estiu

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El preu dels carburants ha registrat aquesta setmana una pujada d’entorn del 2%, el repunt més gran en gairebé dos anys i ha tocat màxims dels últims dos mesos, després que el 13 de juny Israel iniciés atacs contra instal·lacions militars i nuclears de l’Iran. Segons les dades del butlletí petroler de la Unió Europea, el preu mitjà del dièsel s’ha encarit un 2,64%, per situar-se en una mitjana d’1,4 euros per litre. Mentre que la gasolina ha repuntat un 1,71%, situant-se’n el cost a 1,488 euros el litre. Els carburants encadenen així la segona setmana consecutiva d’ascensos després d’una tendència descendent que mantenien des que a finals del gener passat van marcar el preu màxim anual.

L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha advertit tanmateix que es calculen pujades del 20 per cent al mercat de futurs del dièsel i del 10% en el de la gasolina davant la tensió geopolítica internacional. A més, ressalta que aquestes pujades podrien coincidir a Espanya amb l’inici de les vacances de molts consumidors, amb el consegüent pic de desplaçaments.

La tensió al Pròxim Orient va fer pujar la cotització internacional del cru, que va assolir breument màxims de cinc mesos, tot i que aquesta pujada es va anar difuminat per un alto el foc, que redueix el risc del tancament de l’estret d’Ormuz, un pas comercial clau per al flux del cru mundial.

A Lleida, proveir-se en un lloc o en un altre pot suposar un estalvi proper als 20 euros per omplir un dipòsit mitjà de 55 litres. I és que en el cas de la gasolina la diferència per litre arriba a ser d’uns 35 cèntims entre l’estació de servei més cara, una Cepsa ubicada a Lleida, on es ven a 1.634 euros, i la més barata, una de Petrolis Independets ubicada a Cervera, on es pot trobar a 1.279.

En el cas del dièsel, el litre més car es troba a l’estació Petronor de Barruera, a 1,569 euros el litre, mentre que el més econòmic se serveix a la Cooperativa d’Ivars d’Urgell, a 1,204 euros, una diferència de 36 cèntims.