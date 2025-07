L’oli d’oliva, al centre de les amenaces aranzelàries de Trump

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

L’amenaça del president dels Estats Units, Donald Trump, que Espanya pagarà pel canal comercial la quanitat que no està disposada a assumir en el marc de l’OTAN, torna a deixar l’oli d’oliva estatal exposat als eventuals aranzels que el mandatari decideixi imposar.

L’oli d’oliva és el producte més exportat als EUA, després que el 2024 s’hi venguessin 113.416 tones per un import de 1.013 milions d’euros, amb un augment del 58% respecte als 640 milions del 2023.

Trump ha anunciat la disposició a diferenciar Espanya de la resta de la UE, amb la qual ja negocia un acord després d’amenaçar a l’abril amb el que denomina “aranzels recíprocs” per corregir un dèficit comercial que considera injust.

Aquesta situació podria implicar aranzels a productes específics que afectin Espanya en gran manera, com és el cas de l’oli d’oliva, però també d’altres productes agroalimentaris com el vi o les olives, a més dels combustibles o els medicaments.

En total, Espanya va exportar el 2024 als EUA productes per valor de 18.179,1 milions d’euros, un 3,8% menys que un any abans, mentre que va importar per un total de 28.192,6 milions, un 0,3% menys, la qual cosa deixa un dèficit comercial per a Espanya de 10.013,5 milions d’euros. El segon producte més venut als EUA són els olis de petroli o de minerals, dins de l’apartat de combustibles, l’exportació dels quals va caure a la meitat l’exercici anterior, de 2.028 milions el 2023 a 1.004 el 2024.

Respecte a les importacions, el descens el 2024 va ser a causa de la menor compra de gas als EUA.

L’‘or verd’ encapçala les vendes lleidatanes als Estats Units

Segons un informe de la Cambra de Comerç de Lleida, les empreses de la província van vendre l’any passat productes per un import de 121,4 milions als EUA, un país que es va situar com el setè mercat exterior de la demarcació.

Segons l’informe de la balança comercial presentat al març, l’increment de les exportacions en aquest país va ser del 33,42% i va estar encapçalat per l’augment del valor de les exportacions d’oli d’oliva, que va créixer un 105,29%, fins als 80 milions d’euros. El segon sector en volum de negoci va ser el metal·lúrgic, amb uns 10 milions d’euros. Segons els autors de l’estudi, els aranzels sobre l’acer i l’alumini podrien tenir “afectació” en les empreses lleidatanes.

La Unió Europea, “preparada per defensar” Espanya

La Comissió Europea es va mantenir ahir cauta sobre les declaracions del president dels EUA, Donald Trump, amenaçant amb mesures comercials contra Espanya si no dedica un 5% del seu PIB a despesa militar, però està “preparada per defensar” els interessos de l’Estat membre si fos necessari.

A més, segons estimacions de Pimec sobre uns aranzels dels EUA del 10%, va estimar a començaments d’any que les comarques lleidatanes, amb una forta dependència de les exportacions agroalimentàries, es podrien veure especialment afectades en aquest escenari. Calculava llavors que un increment dels aranzels del 10% podria suposar un sobrecost de 5,7 milions d’euros en exportacions de la demarcació, amb una caiguda esperada del 7% (uns 4 milions d’euros menys). Els sectors més afectats inclourien l’oli d’oliva (-2,8 milions d’euros), els sucs (-770.000 euros) i els llegums i les hortalisses (-140.000 euros).Avalava les seues estimacions recordant que el sector agroalimentari és altament vulnerable als aranzels, com ja es va observar l’any 2019, amb la caiguda les exportacions lleidatanes en un 27% en només quatre mesos.

Fonts comunitàries van advertir que des de Brussel·les “no hi ha control ni res a dir” sobre les possibles mesures que pugui imposar o no Trump. Tanmateix, van afegir que la Comissió Europea, que té les competències en matèria de política comercial dels 27, “està preparada per defensar els nostres Estats membre si així fos necessari”.