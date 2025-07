Projecte d’Eurecat per recuperar minerals rars

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El centre tecnològic Eurecat, que compta amb unes instal·lacions al Parc Agrobiotech de Lleida, ha provat amb èxit una nova tecnologia per a la recuperació de matèries primeres estratègiques, com el liti, el níquel o el cobalt, que es troben presents en diferents tipus de residus i subproductes, a fi de contribuir a garantir el subministrament. Aquest procés, a més, evita l’impacte ambiental que causa la seua extracció i ajuda la descarbonització gràcies a l’economia circular. Aquestes matèries crítiques, conegudes com el CRM per les sigles en anglès (Critical Raw Materials), són “vitals per al desenvolupament de l’activitat econòmica, ja que s’utilitzen en la producció d’una gran varietat de béns i noves tecnologies en sectors com l’automoció o les energies renovables”, va destacar el director de l’Àrea de Sostenibilitat d’Eurecat, Miquel Rovira. “Aquestes matèries es consideren crítiques perquè el seu subministrament no sempre està garantit, ja que són materials escassos i és estratègics per a Europa poder-ne disposar més enllà de l’extracció, recuperant-los amb tecnologies que contribueixin a l’economia circular i l’autonomia industrial”, va afegir. D’acord amb l’Agència internacional d’energia, entre els anys 2017 i 2022 la demanda de liti es va triplicar, la de cobalt va augmentar un 70 per cent i la del níquel va créixer un 40 per cent. Altres estudis apunten que, l’any 2040, la demanda de liti serà 15 vegades superior a la del 2020 i la de níquel 2,5 vegades més gran, en una dinàmica que es preveu que es reprodueixi també en el coure, el neodimi i altres minerals. Entre alguns dels projectes en què Eurecat ha participat per recuperar material es troba el Sea4Value, en el qual ha desenvolupat un nou procés per a la recuperació de materials i minerals d’alt valor, com el liti o el magnesi, procedents dels efluents generats a les plantes de dessalinització de l’aigua del mar. També ha coordinat el projecte europeu Salema, que utilitza restes i ferralla com a font alternativa de matèries primeres crítiques.