El 60% de reclamacions a Consum a Lleida va ser per serveis bàsics

El 60% de les 1.654 reclamacions presentades davant de l’Agència Catalana de Consum (ACC) a la demarcació de Lleida durant l’any passat van ser per temes relacionats amb serveis bàsics de la llar, com subministraments, serveis financers o telefonia, segons destaca el balanç publicat ahir per l’organisme, que ofereix les dades per vegueries. A les comarques de Ponent es van presentar un total de 1.389 reclamacions, un 5,8% menys que durant l’any 2023, de les quals gairebé dos de cada tres estaven relacionades amb serveis bàsics. En concret, del total, un 26% estaven relacionades amb els subministraments de la llar (electricitat, gas i aigua), un 15% amb serveis financers, un 13% amb la telefonia i internet i un 5% amb temes de transport. Endesa va ser l’empresa amb més reclamacions a les comarques del pla (146), seguida per Orange (49) i Energia XXL (39). L’Oficina del Pla d’Urgell va ser la que va rebre més denúncies, 466, seguida de la del Segrià, amb 441. L’ACC va gestionar la resolució del 90% de les reclamacions rebudes (1.105 casos) i en va resoldre un total de 764 (69% de resolució). El 66% dels casos es va concloure amb un acord de mediació entre consumidor i empresa (728 casos) i només el 3% mitjançant un laude arbitral (36 casos). Per la seua part, a les comarques de l’Alt Pirineu els consumidors van presentar 265 reclamacions, un 4,33% menys que durant l’any anterior. Del total, un 21% relacionades amb els subministraments de la llar, un 16% amb serveis financers, un 12% amb telefonia i internet i un 11% amb transports. L’ACC va gestionar la resolució del 89% de les reclamacions rebudes (236 casos) i en va resoldre un total de 96 (41% de resolució), el 39% gràcies a la mediació i només un 1,7% va requerir un laude arbitral.

En el conjunt de Catalunya es van presentar 23.057 reclamacions, un 3% menys que en el 2023, gairebé la meitat per compres o contractacions dutes a terme a través d’internet. Respecte a la resta de canals, el 37% va ser per compres o contractacions presencials i prop d’un 14% per transaccions formalitzades via telefònica. Així mateix, més de la meitat corresponen a serveis bàsics, com subministraments de la llar (+19%), especialment del servei d’electricitat, financers (prop del 13%), transport (gairebé l’11%) i telefonia i internet (més del 10%). A causa d’això, les empreses que van acumular més reclamacions van ser les energètiques, entitats financeres, empreses de telefonia i internet i també les aerolínies. De les reclamacions rebudes, l’Agència Catalana del Consum en va gestionar la resolució de 14.506 (64% del total) i el percentatge de resolució es va situar en el 51,4% (7.456 casos). D’altra banda, l’organisme va retirar 142.254 unitats de productes que no complien amb els requisits de seguretat. La majoria van ser peces de roba o calçat (110.253), com sabatilles d’importació xinesa, aliments i begudes (17.649 unitats) i productes de puericultura (9.231 unitats).