Ecològica dels Pirineus rep 455.000 € del II PERTE Agro

L’empresa de productes carnis Ecològica dels Pirineus, ubicada a la Pobla de Segur, ha rebut una subvenció de 455.144 euros de la segona convocatòria del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica Agroalimentari (PERTE Agroalimentari) que gestiona el ministeri d’Indústria dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El projecte que està impulsant la firma, dedicada a la producció, comercialització i distribució de carn de vedella i corder 100% ecològica, està enfocat a augmentar la seua sostenibilitat. En concret, la firma busca desenvolupar mesures i estratègies que els permeti eliminar el gas refrigerant Freon en els sistemes de refrigeració i substituir-los per altres de no contaminants, reduir el consum de dièsel un 80%, la incorporació de panells aïllants a les seues instal·lacions, augmentar l’eficiència energètica de tota la cadena de valor i implementar regulacions més estrictes, tant internes com externes.

El cost total d’aquestes iniciatives suma 910.288 euros. El comissionari per als PERTE Agroalimentaris, Jordi Carbonell, va visitar ahir l’empresa al costat del subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, per interessar-se pel sistema productiu de la firma, visitant amb els gerents, Marc Chimisan i Jaume Jordana, el sistema productiu que utilitzen, basat en la supervisió i control de tot el cicle de vida dels animals, des de la seua fins a l’envasament sostenible dels seus productes.

Durant la visita, Crespín va destacar la trajectòria de l’empresa, fundada el 2004, “basada en l’impuls del sector ramader local i el desenvolupament rural per frenar la despoblació en zones de muntanya”.

Ecològica dels Pirineus compta amb una plantilla de prop de vuitanta empleats i unes instal·lacions que ocupen 3.000 metres quadrats i l’any passat va registrar una facturació propera als vint milions. Aquesta, juntament amb Fortune Pig de Mollerussa, van ser les dos empreses de Lleida que van rebre fons dels PERTE Agro II.