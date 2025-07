El Govern anuncia una nova línia d’ajudes al petit comerç que busqui “fer-se més gran”

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha anunciat l’impuls d’una línia d’ajudes al petit comerç, per un valor total de 17,9 milions d’euros, que persegueixi “fer-se més gran”. Sàmper ha explicat que es tracta d’una mesura conjunta del departament que encapçala, juntament amb el d’Economia i Finances. D’aquesta manera, 12 milions els aporta l’Institut Català de Finances (ICF) i els 5,9 restants la Direcció General de Comerç, 1,9 dels quals serviran perquè els crèdits bonificats “arribin a tenir un interès fix del 0,95%. Per tant, un percentatge francament baix”, ha subratllat. El conseller ha insistit que la mesura busca “l’escalabilitat”, per exemple, de les petites botigues de Catalunya.

Els préstecs, segons ha precisat Sàmper, tenen un període de carència d’un any i un termini de set anys, amb imports que van des del 25.000 euros i fins als 150.000. Les petites i mitjanes empreses interessades podran optar aquestes ajudes a partir del 14 de juliol i estaran actives fins que s’exhaureixi la dotació.

El titular d’Empresa i Treball també ha concretat que els requisits són, entre d’altres, que el negoci tingui una antiguitat de quatre anys i una facturació de cinc punts per sobre de l’IPC actual en els tres últims exercicis comptables. Sàmper ha assenyalat que “estan excloses les grans empreses” i que la iniciativa va adreçada a les petites i a persones jurídiques. El conseller ha afirmat que aquesta línia se suma a altres engegades recentment en “sectors estratègics” com el turisme i la indústria.

L’anunci d’aquests crèdits bonificats s’ha fet aquest dissabte des de l’establiment Los Extremeños, de Pineda de Mar (Maresme), una botiga especialitzada en carns i embotits i que la Generalitat va reconèixer com el comerç més innovador del 2023, un guardó que està dotat amb 2.000 euros. Precisament, la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha remarcat que aquest tipus de negocis disposen de “productes de qualitat, tenen molt valor afegit i atenció personalitzada”.

Romero ha recalcat “la palanca de transformació” que ha estat i és l’ICF i ha posat l’accent en aquesta línia d’ajudes al petit comerç “a un interès molt més baix”. La consellera ha explicat que aquests diners persegueixen “facilitar” la inversió dels petits comerciants, gràcies a les condicions de finançament “molt més favorables”. En aquest sentit, ha especificat que els recursos es poden utilitzar per ampliar espais o obrir nous punts de venda.