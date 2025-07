Lleida, l’única a Catalunya que perd autònoms

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Lleida és l’única província catalana que ha perdut treballadors autònoms en el primer semestre de l’any, segons destaca un informe elaborat per la Federació Nacional d’Associacions d’Empresaris i Treballadors Autònoms (ATA) amb dades del ministeri de Treball. En concret, al juny es comptabilitzaven a la demarcació 36.674 treballadors inscrits en el Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA), 143 menys que els que es comptabilitzaven a finals del 2024. Des de l’inici, únicament 16 de les 50 províncies a nivell estatal (incloses les comunitats uniprovincials), a banda de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, no van aconseguir sumar treballadors per compte propi en els sis primers mesos del 2025, entre les quals Lleida.

Aquesta dinàmica no es dona a tots els sectors igual. Entre els que van perdre un major nombre d’autònoms durant els primers sis mesos de l’any a la demarcació es troben el comerç a l’engròs (-105) o la indústria manufacturera (-46).

Per la seua part, entre els que han aconseguit un comportament positiu es troben el sector de l’hostaleria (+52) o la construcció (+35).

L’agricultura és la branca d’activitat que acumula el major nombre de treballadors per compte propi a la província, gairebé el 23% del total, seguit del comerç a l’engròs (18%), la construcció (12%) i l’hostaleria (9,3%).

Els autònoms representen el 10,2% del total de la força laboral a la província, i és un règim que té rostre masculí. I és que a Lleida dos de cada tres treballadors inscrits en el RETA són homes.

Catalunya

A Catalunya es van registrar un total de 573.473 autònoms, la qual cosa representa un increment del 0,9% en comparació amb les dades registrades al tancament de l’any passat. La xifra, tanmateix, és inferior als 6.783 nous autònoms que es van registrar en el mateix període del 2024. A nivell estatal, el RETA va guanyar entre el gener i el juny 34.895 afiliats, fins als 3.421.659.