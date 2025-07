El consum de carburants cau gairebé un 1% pel descens al gasoil

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El consum de combustibles fòssils en l’automoció de la província de Lleida està experimentant un lleuger descens en el primer quadrimestre de l’any, sobretot per un ús més baix del gasoil, segons les últimes dades oficials de la Corporació De Reserves Estratègiques De Productes Petrolífers (CORES).

Així, en els primers quatre mesos d’aquest any, el consum de gasolines i gasoil d’automoció va arribar a les 117.066 tones, una xifra que representa un descens del 0,96%.

El tipus de carburant que va créixer més percentualment va ser la gasolina. Entre la de 95 octans i la de 98, es van assolir les 22.941 tones, un 9,92% més que a l’exercici anterior. El gruix d’aquest consum, amb 21.814 tones, correspon al carburant de 95 octans. El consum de la gasolina de 98 voreja el 4,91% del total de les gasolines. Amb tot, el combustible més venut a Lleida segueix sent el gasoil A. D’una banda, es deu que encara hi ha a les carreteres un bon número de turismes dièsel, però sobretot al pes que té el sector del transport per carretera a les comarques lleidatanes.

Tanmateix, aquest carburant ha experimentat una caiguda del 3,2 per cent, fins a les 94.125 tones comercialitzades, la qual cosa ha impulsat la caiguda general del consum dels combustibles d’automoció.

Si a aquestes dades se sumen els combustibles agrícoles de calefacció i el gasoil (combustible utilitzat en calderes, forns i plantes d’energia per generar calor i electricitat), el consum a la província fins a l’abril d’aquest any ha augmentat un 3,66%, fins a les 157.426 tones.

De gasoil B, o agrícola, se’n van consumir 33.70 tones, un 19,97 per cent més; de gasoil C, o de calefacció, 6.503 tones (+19,6 per cent i de fueloil, 177 tones (+4,73%).

Els carburants tallen aquesta setmana la ratxa alcista de preus

Coincidint amb la primera operació sortida de l’estiu, el preu dels carburants ha tallat la ratxa alcista de les últimes setmanes i s’han abaratit fins a un 0,6% aquesta setmana.

En concret, el preu mitjà del litre de dièsel ha caigut un 0,49% respecte a la setmana anterior, per situar-se en els 1,418 euros, segons dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea. Per la seua part, el preu mitjà del litre de gasolina ha baixat un 0,6% respecte a la setmana passada, per retrocedir als 1,492 euros i deixar així enrere la cota dels 1,5 euros.