La lleidatana Beroni preveu augmentar un 40% la seua facturació adquirint la barcelonina Diurnus

L’empresa de Balaguer (Lleida) de serveis tecnològics per a agències de viatges Beroni preveu augmentar un 40% la seua facturació després de l’adquisició de la barcelonina Diurnus, dedicada a serveis d’informàtica.

Beroni incrementarà la seua activitat dirigida al sector dels viatges de negoci, amb la compra d’un software dissenyat per la companyia que acaba d’absorbir i que li permetrà adquirir clients de gran mida, informa la Conselleria d’Empresa i Treball de la Generalitat aquest diumenge en un comunicat.

Per a aquest projecte ha rebut suport d’Acció (agència de la Generalitat per a la competitivitat de l’empresa), mitjançant el servei de creixement empresarial (un programa d’acompanyament a les empreses en àmbits com a capacitació a directius, accés a finançament i suport per fer plans de creixement, entre d’altres).

El software que Beroni ofereix a les agències de viatges permet personalitzar els serveis que els ofereixen i dissenyar serveis tecnològics a mida de les necessitats de cada un, en comptes d’oferir-los un producte estàndard com feien fins ara.

Entre la seua oferta d’eines que s’integren als sistemes de cada agència destaca el disseny de software per a la facturació, gestió de proveïdors, eines de reserves o d’extracció i anàlisi de dades per al control del negoci intern i dels clients.

Segons la directora comercial i de màrqueting de Beroni, Íngrid Graells, fins ara el software es dirigia a agències petites i amb aquesta operació se n’obren a clients de fins 150 treballadors i amb presència a tot el mercat català i de tot Espanya.