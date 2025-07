La tempesta de dissabte va causar danys en fruiters del Pla i l’Urgell

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Les intenses pluges que es van registrar durant el cap de setmana passat van causar estralls en algunes zones de la demarcació de Lleida, com Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell) o Anglesola (Urgell), on van afectar camps d’arbres fruiters causant danys de fins a un 60% a la producció prevista. Així ho va afirmar ahir Unió de Pagesos, que va explicar també que part del xàfec va arrasar les restes vegetals que hi havia als camps afectats per l’incendi de la Segarra, la qual cosa dificultarà el peritatge i el balanç dels danys causats pel foc per al cobrament de les indemnitzacions. És per això que el sindicat agrari va demanar a la conselleria d’Agricultura celeritat en els peritatges dels camps de cultiu i granges que no es van veure afectades per les pluges, així com una estimació segons la producció dels anys anteriors per conèixer les pèrdues als terrenys per on va passar la riuada.

Per la seua part, JARC, en el marc de la taula agrària celebrada ahir a Barcelona, va reclamar l’aprovació definitiva d’una línia d’ajuts per compensar les pèrdues no cobertes per assegurances en les explotacions de fruita dolça i cultius herbacis afectades per les calamarsades del 19 d’abril al Segrià, la Noguera, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra. A més, van exigir que aquestes es destinin a agricultors professionals, explotacions agràries prioritàries (EAP) i joves que s’incorporin al sector. “No ens podem dedicar tan sols a posar pedaços o tiretes”, va afirmar Joan Carles Massot, president de JARC, que també va reclamar ajuts estructurals per poder fer inversions en la instal·lació de sistemes de protecció com xarxes antipedra o canons, i l’adquisició de maquinària i sistemes de reg que millorin la competitivitat i la sostenibilitat ambiental de les explotacions. JARC també va traslladar al conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, una bateria de propostes per facilitar una gestió activa i més eficaç del territori, amb l’objectiu de prevenir incendis i combatre l’abandó rural.

D’altra banda, JARC participarà demà en la mobilització pel futur de la Política Agrícola Europea (PAC), que tindrà lloc a Brussel·les, davant la Comissió Europea per reclamar una PAC més forta i amb pressupost davant del temor a les retallades en aquest àmbit.