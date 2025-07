Talkual de Bellpuig rescata més de 4 milions de quilos de fruita i verdura 'imperfectes' en cinc anys

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

L'empresa Talkual de Bellpuig ha superat els quatre milions de quilos de fruita i verdura "imperfectes" rescatats en els seus cinc anys d'història. La firma, nascuda el 2020, dona sortida a productes agrícoles que les grans superfícies rebutgen per motius estètics, com poden ser tenir una mida massa petita o gran o marques a la pell, a través d'un model de subscripció que fa arribar caixes de fruita i verdura directament a la porta de casa del client. Despatxen 5.000 caixes a la setmana i, des del juny, han incorporat a la seva oferta cremes de verdures, melmelades, sofregits de tomàquet i codonyat. L'empresa preveu assolir aquest 2025 els 6,5 MEUR de facturació i aviat arribaran a Portugal.

Talkual va néixer l'any 2020 de la mà d'Oriol Aldomà i Marc Ibós amb l'objectiu de rescatar del malbaratament alimentari aquelles fruites i verdures "imperfectes" que rebutgen vendre les grans superfícies. En aquests cinc anys, l'empresa s'ha fet un lloc al mercat i actualment ja té 8.500 subscriptors actius que cada setmana o cada dues reben la seva caixa amb productes frescs a casa.

"Han sigut cinc anys molt intensos, la idea ha encaixat molt i a la gent li agrada el concepte de rescatar fruita que no encaixa al mercat per motius estètics", ha explicat el cofundador Oriol Aldomà, que ha explicat que en aquests anys estimen que han contribuït a donar sortida a més de 4 milions de quilos de fruita i verdura.

Els productes els compren a una vuitantena de productors catalans i d'arreu de l'estat. "Abans aquests excedents s'havien de vendre als mercats, però aquests van a la baixa, i si es destinen a fer-ne sucs, el preu que rep al pagès no cobreix els costos de producció", ha indicat Aldomà.

Amb l'objectiu de continuar apostant per l'aprofitament alimentari d'aquests productes "imperfectes", la firma ha incorporat aquest juny nous productes derivats de la fruita i la verdura. Es tracta de cremes de verdures, melmelades, sofregits de tomàquet i codonyat que s'elaboren en un obrador de Bellvís.

En una altra fase, també preveuen incorporar en la seva "lluita contra el malbaratament" altres productes que queden fora de les prestatgeries dels comerços per motius estètics. Es tracta, per exemple, de conserves amb les etiquetes danyades, remeses de mel que no arriben al mercat perquè la coloració no és la que vol el productor o, fins i tot, retalls de torró artesanal. Aquesta fase s'implementarà a finals d'estiu i els productes es podran comprar al marge de la subscripció.

En la següent fase, prevista per a finals d'any, volen donar l'opció als compradors d'afegir aquests productes complementaris dins la subscripció de la caixa. "La idea és poder afegir més productes i tenir caixes personalitzades al 100%", ha explicat el també cofundador Marc Ibós.

Talkual va tancar el 2024 amb 4,8 MEUR de facturació i per aquest 2025 preveuen arribar als 6,5 MEUR. El creixement de l'empresa també queda reflectit en la seva plantilla. I és que el projecte que van començar fa cinc anys de la mà de dos socis, actualment ja compta amb 45 treballadors.

Obrir nous mercats

Talkual treballa per obrir-se a nous mercats internacionals i entre finals d'aquest 2025 i principis del 2026 arribaran a Portugal. Els enviaments al país de la península es faran des de la seu de l'empresa de Bellpuig, ja que la proximitat permet garantir el repartiment en 24 hores.

També volen explorar el mercat francès, on volen portar el seu model amb productors locals. Amb aquest objectiu, des de fa anys destinen una part important dels esforços en el disseny de la tecnologia i dels processos necessaris per poder "replicar" el seu model en altres països, ha explicat Ibós.