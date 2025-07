Brussel·les obre expedient a Espanya per traves a l’opa

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea va obrir ahir un procediment d’infracció contra Espanya al considerar que les lleis utilitzades per avaluar i condicionar l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell infringeixen diverses normes comunitàries, entre altres, les que garanteixen la llibertat d’establiment i de circulació de capitals.

D’una banda, Brussel·les veu problemàtic la manera en què el Govern espanyol ha aplicat la Llei de Defensa de la Competència per imposar condicions addicionals a l’operació perquè considera que, en aquest cas, no es podia elevar al Consell de Ministres la decisió de la Comissió Nacional de la Competència, que havia autoritzat l’opa amb condicions, segons van explicar fonts comunitàries.

D’altra banda, considera que la llei espanyola d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit, del 2014, i el reial decret que la desenvolupa, del 2015, atorguen al ministeri d’Economia poders discrecionals i no limitats per decidir sobre operacions bancàries, cosa que contravé la legislació comunitària al soscavar la competència exclusiva del Banc Central Europeu (BCE) en operacions com la proposta pel BBVA.

L’Executiu comunitari ha conclòs, per tant, que Espanya està infringint les disposicions dels Tractats de la UE que garanteixen la llibertat d’establiment i la lliure circulació de capitals, així com el reglament sobre supervisió bancària única; i la directiva i reglament de requisits de capital. Espanya té ara dos mesos per donar resposta a la carta d’emplaçament de l’Executiu comunitari, que, si es considera insatisfactòria, pot avançar en un procediment d’infracció que, en última instància, li permetria portar el país davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i demanar que se’l sancioni per l’incompliment.

El ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, compareixerà dilluns al Congrés després de la decisió de Brussel·les, mentre que el PP assegura que ja va avisar que el Govern central no protegia el lliure mercat en l’opa.