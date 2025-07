Dos empreses de Lleida destaquen entre les més disruptives de Catalunya

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Les empreses lleidatanes VEGGA i UniSCool han estat reconeguts com dos de les deu companyies més disruptives de Catalunya segons ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat. Ambdues firmes, una d’ubicada al Palau d’Anglesola i l’altra sorgida com a empresa emergent en la Universitat de Lleida, destaquen per la seua capacitat per generar un impacte positiu en la societat que transcendeix la seua activitat comercial principal, així com per la seua proposta de valor diferenciada, la seua cultura empresarial innovadora i les seues àmplies perspectives de creixement al mercat.

Aquest reconeixement, atorgat el 2025, posiciona a la província de Lleida com un pol emergent d’innovació empresarial en el panorama català. VEGGA, amb seu al Palau d’Anglesola, ha desenvolupat solucions innovadores al seu sector, mentre que UniSCool s’ha especialitzat en sistemes avançats de refrigeració líquida per a xips, una tecnologia crucial per al futur de la informàtica i els centres de dades d’alt rendiment. El guardó subratlla la importància d’aquestes empreses en el teixit productiu català i el seu potencial per competir en mercats nacionals i internacionals amb propostes realment disruptives.

La distinció concedida per ACCIÓ avalua aspectes fonamentals de l’acompliment empresarial com la sostenibilitat dels models de negoci, l’originalitat de les propostes de valor, la cultura corporativa i les projeccions d’expansió. Tant VEGGA com UniSCool han demostrat excel·lència en aquests àmbits, consolidant-se com a referents d’innovació en els seus respectius sectors i contribuint significativament al desenvolupament econòmic i tecnològic de la província de Lleida.

L’impacte de VEGGA en l’ecosistema empresarial lleidatà

VEGGA, amb seu al Palau d’Anglesola, s’ha convertit en un referent d’innovació a la província de Lleida. L’empresa ha aconseguit destacar pel seu enfocament disruptiu, que combina una visió empresarial avançada amb un compromís ferm amb la sostenibilitat. El seu model de negoci, que prioritza l’impacte positiu en l’entorn social i mediambiental, ha captat l’atenció d’ACCIÓ per la seua capacitat per transformar el seu sector d’activitat.

UniSCool: innovació tecnològica nascuda en la Universitat de Lleida

Per la seua part, UniSCool representa un cas exemplar de transferència de coneixement des de l’àmbit acadèmic a l’empresarial. Aquesta empresa emergent, sorgida en l’ecosistema de la Universitat de Lleida, s’ha especialitzat en sistemes de refrigeració líquida per a xips, una tecnologia cada vegada més demandada davant de l’augment exponencial de la potència de processament i les necessitats d’eficiència energètica en centres de dades i equips informàtics avançats.

La proposta tecnològica de UniSCool destaca pel seu enfocament innovador per resoldre un dels grans desafiaments de la indústria tecnològica actual: la gestió tèrmica de components electrònics d’alt rendiment. La seua solució no només millora el rendiment dels sistemes informàtics sinó que contribueix significativament a la reducció del consum energètic, alineant-se així amb els objectius de sostenibilitat que marquen les tendències globals al sector tecnològic.

El reconeixement per part d’ACCIÓ posa en relleu la importància de la col·laboració entre universitat i empresa com a motor d’innovació i desenvolupament econòmic. UniSCool exemplifica com la investigació acadèmica pot transformar-se en solucions de mercat amb alt valor afegit, generant al seu torn ocupació qualificada i oportunitats de desenvolupament professional per al talent local.

El programa de reconeixement d’ ACCIÓ a empreses disruptives

La iniciativa d’ACCIÓ per identificar i reconèixer les empreses més disruptives de Catalunya forma part d’una estratègia més àmplia per fomentar la innovació i la competitivitat del teixit empresarial català. Aquest programa, que el 2025 ha assolit ja diverses edicions, avalua aspectes com l’originalitat de la proposta de valor, l’impacte social i ambiental, la cultura empresarial i el potencial de creixement de les companyies participants.