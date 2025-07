Alça de preu del pollastre per rostir amb consum assegurat

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

La campanya d’estiu és la més important dins d’Espanya per al pollastre rostit, especialment en zones de costa de la Mediterrània, i aquest 2025 l’està afrontant amb lleugeres alces en el preu i un nivell de consum assegurat, segons fonts del sector. El seu consum puja entre un 10 i un 15% en els tres mesos d’estiu i fins un 35% en zones turístiques i costaneres i es preveu una campanya de demanda similar a les d’anys previs, encara que el preu hagi repuntat.

L’empresari dedicat a la compra i elaboració de pollastre rostit està pagant prop de quatre euros la canal d’un pollastre per a rostidor (1,35 quilos de mitjana) mentre que el preu de venda al públic pot arribar als 11-12 euros/unitat, malgrat que pot fluctuar una mica amunt o avall depenent del canal de venda, segons fonts del sector. A Espanya actualment es produeixen 2,4 milions de pollastres setmanals per rostir. A més, existeixen entre 9.000 i 10.000 rostidors actius tot l’any, amb un pic de fins a 12.000 a l’estiu.

El secretari general de l’Associació Interprofessional Espanyola de Carn Avícola (Avianza), Jordi Montfort, ha indicat que la campanya d’estiu és “un dels moments clau”de l’any per al consum de pollastre rostit. Montfort remarca a més que el pollastre rostit espanyol destaca per la seua “qualitat, frescor i sabor i procedeix de granges certificades, on s’apliquen estrictes protocols de benestar animal, traçabilitat i control alimentari”.En supermercats, rostidors i establiments de restauració ràpida, el pollastre rostit “es consolida com un dels productes estrella de la temporada, gràcies a la seua conveniència, el seu sabor i la seua adaptabilitat a les necessitats dels consumidors”.

Grill & Chicken és una empresa especialitzada gairebé exclusivament en pollastre per rostir amb negoci tant dins com fora d’Espanya. Explica que a l’estiu les seues vendes a destinacions europees baixa sobre el 25% però, en canvi, la demanda a Espanya puja més o menys en aquest mateix percentatge.