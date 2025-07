Innovació capdavantera de Lleida

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Lleida no només és líder en producció porcina, sinó en tot allò que gira al voltant del sector ramader, i així ho demostra l’empresa Second Life Collect System, que acaba de llançar al mercat un sistema innovador d’emmagatzemament en granja i transport fins a les empreses de tractament de cadàvers d’animals. Suposa un significatiu salt qualitatiu: està format per un contenidor metàl·lic allotjat en una cambra refrigeradora que conserva les restes dels animals a entre sis i vuit graus centígrads.

El canvi es tradueix en importants millores. Per exemple, permet planificar d’una forma més fàcil i eficient les rutes de recollida de les restes, sense necessitat de trucades dels ramaders, gràcies al sistema de control automàtic d’ompliment. Cada vegada que s’obre la cambra, l’empresa especialitzada rep tota la informació gràcies a un mòdem integrat i comunicat en xarxa i així coneix en temps real el volum de restes allotjades i directament pot planificar la recollida. Però no només això. També permet recollir dades de l’evolució de la mortaldat a l’explotació i tenir constància de possibles incidències, com un eventual tall d’electricitat o una porta mal tancada.

El sistema ofereix a més avantatges des del punt de vista mediambiental al reduir les emissions de CO2 i reforça la bioseguretat de les granges, amb un sistema automatitzat de recollida sense necessitat que el conductor baixi de la cabina. Després del procés, el contenidor es torna a introduir a la cambra refrigeradora una vegada desinfectat. Els animals són traslladats a la planta de tractament i allà es registra un altre benefici, perquè aquesta producció és d’una qualitat molt superior a l’aconseguida amb restes procedents de sistemes tradicionals gràcies a la carn refrigerada.

Aquests contenidors són el resultat de tres anys d’investigació de Second Life Collect System, ha representat una inversió d’un milió i mig d’euros i ara comença el període de comercialització. Entre les primeres granges on ja és una realitat es troba la que Premier Pigs té a la Granadella.

Així, el veterinari d’aquesta explotació, Jaume Abellana, destaca els avantatges en matèria de bioseguretat, garantint que no es pugui produir contaminació per part d’insectes o fauna salvatge, a més del poc manteniment requerit i el mínim cost elèctric.

El contenidor, refrigerat a l’entrada de la granja

El sistema consta d’un contenidor metàl·lic introduït en una cambra frigorífica que elimina el problema de les pudors i, a més, permet conservar les restes en unes condicions que permeten l’elaboració de productes amb una qualitat sensiblement superior a la dels sistemes tradicionals. Així mateix, de moment, el sistema de Second Life Collect System està previst per a bestiar porcí, a més de per a aus i per a conills.

Un sistema que permet recollides en 45 dies

El ramader pot emmagatzemar les restes dels animals al contenidor i preveure recollides en quaranta-cinc dies, la qual cosa seria impensable amb sistemes tradicionals i a altes temperatures com les que s’estan registrant aquests dies d’estiu a Lleida amb la putrefacció i olors de les restes. El contenidor refrigerat de la imatge, de la mida L, està previst per allotjar fins a 1.300 quilos, la qual cosa es considera idoni per a una granja d’engreixa de porcí, o de 600 a fins i tot 800 verres. Existeixen dos models de més capacitat.

El pas final, la retirada de la càrrega pel camió

L’últim pas del procés està protagonitzat pel camió de la recollida. El conductor accedeix amb un comandament a distància al contenidor, com ho havia fet a l’inici el ramader, sense necessitat de baixar del vehicle. Una vegada feta la descàrrega, el contenidor es torna a situar a la cambra de refrigeració després de la desinfecció, llest per iniciar un nou cicle. El producte de Second Life Collect System està patentat per al mercat de tota la Unió Europea, a banda de diversos països extracomunitaris.