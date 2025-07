Lleida lidera el creixement del consum de les famílies a Catalunya i apuntala el PIB

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La demarcació de Lleida lidera el creixement del consum de les famílies a Catalunya. Així ho posa de manifest l’increment de la despesa amb targeta detectada pel BBVA, que en el primer semestre s’ha saldat amb un repunt de l’11,4 per cent, seguit del 9,2% de Barcelona. Per la seua part, Girona (7,6%) i Tarragona (8,0%) registren una evolució més moderada. Així ho explica l’economista en cap per a Espanya de BBVA Research, Miguel Cardoso, que aquesta setmana ha presentat l’últim informe semestral amb el director territorial de l’entitat a Catalunya, José Ballester.

Cardoso explica l’evolució del consum dels lleidatans, que apuntala el creixement del producte interior brut (PIB), per diferents factors, però en especial per l’increment de l’ocupació i la seua repercussió en la millora de la renda de les llars. Tot això en un context en què les remuneracions repunten entre un 3 i un 4 per cent en termes nominals. També destaca l’evolució dels tipus d’interès.

D’una banda, l’evolució a la baixa de l’euríbor ha suposat un alleujament per a les famílies amb hipoteques a tipus variable. En aquest sentit, l’informe destaca que la progressiva reducció de la inflació i dels tipus d’interès podria continuar donant suport al creixement del consum.

Al contrari, Cardoso explica que el creixement de la despesa dels turistes estrangers a Catalunya s’ha frenat i que, després del repunt del 22% el 2024, en el primer semestre d’aquest any no ha assolit el 10%. En aquest cas, Lleida és la demarcació amb menor augment de la despesa presencial amb targetes estrangeres juntament amb el cas de Barcelona, en l’entorn del 5%. Tanmateix a Tarragona se supera el 10% i Girona s’atansa al 20%.

Després del fort creixement del 2024, tant la despesa amb targetes com les pernoctacions han moderat el seu avanç des de començament d’any, explica l’economista en cap per a Espanya de BBVA Research. Aquest fre en el creixement es deu més a estar arribant al màxim que el sector pot assumir que a les polítiques públiques que es puguin estar adoptant. En aquesta línia, Cardoso afirma que el repte del sector passa per reconvertir-se i enforcar-se en un creixement en qualitat, tenint en compte la percepció de congestió. Considera que ha de provar d’atreure el turisme que busca aquesta qualitat i que gasta més, diu, dins i fora de l’hotel.

Previsions

Amb tot, com va publicar SEGRE dijous, BBVA manté la previsió de creixement de l’economia catalana, amb un augment del PIB del 2,6% aquest any i de l’1,5% el 2026. Aquest increment triplica la taxa de la zona euro i se situa per sobre del conjunt d’Espanya.

La falta d’habitatge, un veritable coll d’ampolla

Les previsions econòmiques per a Catalunya són clarament millors que les de la UE i per sobre de les espanyoles, però l’informe de BBVA Reseach recorda que persisteixen colls d’ampolla per al creixement, començant per l’habitatge. Els visats es troben estancats en prop de la meitat dels registrats l’any 2019, en prepandèmia. Així, Miguel Cardoso apunta que només s’ha construït el 30% dels habitatges per a les noves famílies creades entre 2019 i 2023.

L’informe de BBVA Research estima que la taxa d’atur se situaria en el 8,5% el 2026 i es podrien crear 155.000 nous llocs de treball a Catalunya entre aquest exercici i l’any vinent.D’altra banda, Miguel Cardoso explica que les previsions d’alentiment del creixement del PIB el 2026 es deuen a la incertesa generada amb l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca i la seua política d’aranzels. També precisa que l’impacte directe “és relativament limitat”, però posa èmfasi sobre l’indirecte, per les cadenes de producció. Amb tot, les exportacions catalanes poden baixar entre un 2 i un 3%.